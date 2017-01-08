تعليم حائل : انطلاق اختبارات 129 الف طالب وطالبة وسط متابعة من القيادات التعليمية

انطلقت اليوم الأحد بمدارس التعليم العام بمنطقة حائل اختبارات الفصل الدراسي الأول لـــ 129 الف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية ووقف اليوم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني ميدانيا على الاختبارات بزيارة ثانوية حائل و تفقد المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ سعود العبده مدارس النموذجية و متوسطة الامام محمد بن سعود والتي سلم خلالها الهدايا وإشعارات نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الفكرية بالمدرسة وقام مساعد الشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري بتفقد متوسطة صبابة وثانوية الطفيل في حين اطلعت الأستاذة فوزية بنت جوفان الجنيدي مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” على سير الاختبارات في الثانوية 19 والأستاذة نوال الحربي مديرة ادارة الاشراف التربوي على اختبارات ثانوية التربية الاسلامية بهدف الاطلاع على سير الاختبارات والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب والطالبات في أول يوم من أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية التابعة لمنطقة حائل .

وأبان الدكتور الثويني أن الجولات على مدارس المنطقة تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات الفصل الدراسي الأول 1437/1438هـ وتفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافقَ المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات وآلية وانتظام سير الاختبارات.

وأشار خلال الجولة, على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات ومتابعة غرف التحكم الخاصة بالاختبارات ومتابعتهم أثناء سير الاختبار وبعده حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.