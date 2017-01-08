 مدير التعليم والمساعد يتابعان سير الاختبارات في عدد من المدارس برجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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مدير التعليم والمساعد يتابعان سير الاختبارات في عدد من المدارس برجال ألمع

مدير التعليم والمساعد يتابعان سير الاختبارات في عدد من المدارس برجال ألمع
المناطق - رجال ألمع

قام  مدير التعليم برجال ألمع الأستاذ إبراهيم كدوان صباح اليوم الأحد بجولة على بعض مدارس المحافظة لمتابعة سير الاختبارات في ساعاتها الأولى..
وقد تفقد القاعات ولجان التصحيح والرصد  والمرافق المدرسيه في تلك المدارس .
وفي نهاية الزيارة استمع قادة المدارس المزارة إلى توجيهات مدير التعليم مقدما شكره وتقديره الى القادة والمعلمين على الجهود المبذوله من أجل تفوق الطلاب وراحتهم.
كما قام مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ أحمد العرفجي. بزيارة مماثلة حيث تابع سير الاختبارات في ثانوية الملك خالد عن كثب والاجراءات التي اتخذتها المدارس للتيسير على الطلاب .
تجدر الإشارة إلى أن المشرفين والمشرفات قاموا بزيارات إشرافية للمدارس لتفقد سير الاختبارات.
وفي لمسة وفاء  اطلق مجمع شعبة بن عياش بمركز الحبيل بادرة إنسانية تخليدا للشهداء والأبطال من قواتنا المسلحة والأمن العام ، وذلك بتزيين مقار اللجان باسم البطل الشهيد جبران بن حسن عواجي والشهيد البطل إبراهيم بن هادي الصوقعي ، وتهدف هذه البادرة إلى غرس قيم المواطنة الحقة في نفوس الجيل وتمثل أخلاق ومبادئ الجنود الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن .

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