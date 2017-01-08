الحملة الوطنية السعودية مستمره في مشاريعها الاغاثية باستهداف 3900 مستفيد سوري في لبنان

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الاغاثية ضمن برامجها المتنوعة “شقيقي دفئك هدفي 4” و “شقيقي سفرتك هنية ” و شقيقي صحتك غالية ” لفصل الشتاء في منطقتي بعلبك و طرابلس لتستكمل بهذه التوزيعات محطتيها الثانية والثالثة بعد الخمسون من توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين مستهدفة عدد 650 اسرة سورية بواقع 3900 مستفيد .

وحيث استهدفت المحطة الثانية والخمسون الاشقاء اللاجئين السوريين القاطنين في منطقة بعلبك بواقع 1708 قطعه شتوية كما شملت المحطة الثالثة والخمسون منطقة طرابلس بواقع 2842 قطعة شتوية ، وتنوعت هذه المساعدات الاغاثية لتحتوي على البطانيات و الجاكيتات و الكنزات والشالات النسائية و طواقي الراس بالإضافة الى اطقم الاواني المنزلية محتويه على ملحقات المائدة و أدوات العناية الشخصية .

واوضح الاستاذ وليد الجلال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان ان الحملة السعودية ما زالت مستمرة في محطات توزيعها الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين في كافة المدن اللبنانية منوها انه ولله الحمد تم تغطية شريحة واسعة من اللاجئين السوريين المهجرين من بلادهم بهدف اعانتهم على مصاعب اللجوء التي يمرون بها .

واكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ان الحملة الوطنية السعودية لا تالو جهداً في تقديم المساعدات الانسانية للاشقاء اللاجئين السوريين في الداخل السوري و المناطق المجاوره له مؤكداً ان الحملة الوطنية السعودية وانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد –حفظهم الله- ستستمر بدعم الاشقاء السوريين في محنتهم التي يمرون بها , داعيا الله تعالى ان يثبت هذا الاجر وان يكون خالصا لوجهه الكريم وان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء .