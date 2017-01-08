تعليم مكة يستعد لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء الاختبارات

شهد اليوم تعليم مكة استعداد المدارس واستنفارها لاستقبال 180516 طالب وطالبة للمرحلة المتوسطة والثانوية في أول يوم من أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1438هـ وذلك بتهيئة أجواء تربوية مثالية تخفف من شعور الرهبة لديهم وتقديم العديد من النصائح والتوصيات تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد بكل يسر وسهولة ، كما حظيت الاختبارات بمتابعة 800 مشرف ومشرفة من تعليم مكة للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة تم إعدادها مسبقا وذلك لضمان انطلاقة ناجحة تتكلل بالتميز والإبداع .

حيث استعدت الثانوية الثالثة والخمسون لاستقبال طالباتها وذلك بتحفيزها لهن وحثهن نحو الأداء الأفضل للتخلص من قلق الاختبارات ، كما حققت ثانوية جعرانة التهيئة النفسية والتربوية للطالبات أثناء الاختبارات ، ومن جهتها حرصت الثانوية والمتوسطة السادسة لتحفيظ القران على استقبال طالباتها في أول يوم من الاختبارات عن طريق تقديم برنامج صحي أعدته في ساحات المدرسة ، كما قامت المتوسطة التاسعة و الخمسون بنشر لوحات إرشادية تؤكد على الطالبة أهمية الانتباه لمواعيد الجدول الزمني للاختبار دون التواكل على زميلاتها ،

فيما قدمت ثانوية عائشة بنت أبي بكر ٦ نصائح غذائية تساعد على التركيز في الاختبارات منها : الهدوء أثناء الأكل ، الإكثار من شرب الماء ، الحصول على الطاقة من مصادرها الصحية ، تناول الأغذية التي تعزز الذاكرة كالأسماك والخضروات ، النوم جيدا ، الحصول على الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة .بينما حفزت الثانوية التاسعة والعشرون طالباتها للسباق نحو النجاح تحت شعار( اختباري تحدي لذاتي ) ،كما قامت المتوسطة الرابعة والستون بتقديم نصائح دينية أثناء تأديتهن الاختبار .

أما متوسطة الشفاء العدوية للموهوبات فقد هيأت الأجواء المدرسية لاستقبال موهوباتها ببرامج صحية وإرشادية متنوعة ، ومن جانبها أوصت الثانوية الثالثة والثلاثون طالباتها بطرق الاستذكار الفاعلة .

فيما جهزت متوسطة وثانوية أجيال الوفاء أركان غذائية تعين الطالبة على أداء اختباراتها بطمأنينة وارتياح ، أما المتوسطة الثالثة عشر فقد هيأت طالباتها للاختبارات وذلك بتوزيع المشروبات الصحية من الحليب والعصائر عليهن .

هذا وقد قدمت ثانوية خديجة بنت خويلد لطالباتها المعمول والحليب المفيد.

وجدير بالذكر بأن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي قد صرح بأن إدارة تعليم مكة قد أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحال 1438هـ مهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية ، مشيرا بأن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة لذلك والرفع بتقارير يومية ومعالجة ماقد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات ، مؤكدا على قادة المدارس بأهمية تشكيل لجان الرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور ، هذا وقد حث جميع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وأهمية استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة ،متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح .