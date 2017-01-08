 مدير تعليم البكيرية يتفقد سير أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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مدير تعليم البكيرية يتفقد سير أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة

مدير تعليم البكيرية يتفقد سير أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة
المناطق - البكيرية

قام مدير تعليم البكيرية المكلف الدكتور خالد بن راجح الراجح صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية على مدارس المحافظة للاطلاع على سير أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول برفقه المستشار التعليمي ورئيس قسم القضايا الأستاذ علي بن صالح الحواس ورئيس قسم الاشراف التربوي الاستاذ خلف بن خليف العقيلي ورئيس قسم الاختبارات والقبول الاستاذ فهد بن عبدالله السلمي.
وشملت جولة مدير التعليم ابتداء من مدرسة ثانوية الهلالية ومدرسة متوسطة المهاجرين ومدرسة البكيرية الثانوية ومدرسة النعمان بن بشير المتوسطة وكما شملت جولة “الراجح” مدرسة عدي بن حاتم الثانوية ومدرسة مجمع الشيخ صالح الراجحي التعليمي .

واطلع “الراجح” خلال جولته على صالات الامتحانات وقاعات التصحيح والكونترول ، مهيبا بقيادات المدارس ببذل كل الجهود لخدمة الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لهم خلال فترة الاختبارات.
من جانب آخر التقى مدير التعليم خلال جولته الميدانية بمدير شعبة مرور البكيرية العقيد عبدالله بن سليمان التويجري والذي اعرب عن شكره وتقديره على نجاح الخطة المرورية المصاحبة لفترة الاختبارات من اول يوم والتي حظيت بمتابعة المدارس أثناء فترة الاختبارات التي ساهمت في ضبط وتيسير أول أيام الاختبارات ومن ضمنها تواجد دوريات المرور في الأماكن التي تشهد كثافة حركة مرورية للطلاب والطالبات وكما اعرب “الراجح” عن شكره لقائد دوريات الأمن المقدم صالح بن سعد اللحيدان على التواجد المكثف لدوريات الأمن امام المدارس .

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