 دراسة تكشف أمرا يقلل التعرض للإجهاض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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دراسة تكشف أمرا يقلل التعرض للإجهاض

دراسة تكشف أمرا يقلل التعرض للإجهاض
المناطق - وكالات

الإجهاض هى حالة شائعة تصيب كثير من السيدات، فتشير الإحصائيات أن ربع السيدات تعرضن لهذه الحالة، وقد أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الحصول على جرعة من هرمون البروجسترون قد يساعد السيدات على الحد من مشكلة الإجهاض ونشرت نتائج الدراسة فى مجلة الدولية للـASRM للخصوبة والعقم.

فقدان الحمل المتكرر (RPL) حالة سريرية تحدث عندما تتعرض المرأة لأكثر من حالتى إجهاض أو تعرضها لفشل الحمل فى غضون 4-6 أسابيع من بداية الحمل.

وفقا للجمعية الأمريكية للطب التناسلى (ASRM)، تتأثر ما بين 15-25% من السيدات بهذه الحالة التى قد يكون سببها أمور وراثية، أمور لها علاقة بالتقدم فى السن والاضطرابات الهرمونية أو إصابة السيدات ببعض اضطرابات الرحم كما أن الجمعية تقول إن 50% من هذه الحالات أسبابها غير معروفة.

بحث فريق البحث في هذه الدراسة الدكتور 116 سيدة من اللاتي تعرضن للإجهاض مرتين أو أكثر لسبب غير مفهوم اثنين فى السنوات ما بين 2004-2012 ركزت هذه الدراسة على السيدات اللاتى فقدن جنينهن خلال الاسابيع العشرة الاولى من الحمل.

قام الباحثون باختبار وظيفة بطانة الرحم لمعرفة ما اذا كانت البطانة صحية بشكل كافي للحفاظ على الجنين أم لا، وفحص الفريق الواسمات الجزيئية لبطانة الرحم التي تسمى “CyclinE” وارتفاع نسبة هذه الواسمات قد يشير الى خطورة فشل الحمل، وجد الباحثون أن من بين 116 امرأة كان لدى 59 سيدة مستويات عالية من nCyclinE فى الحالات الباقية كانت مستويات هذه المادة عادية.

وقال الباحثون إن النساء اللاتى لديهن مستويات عالية ”CyclinE” تلقين جرعات من البروجستيرون الطبيعى عن طريق المهبل من 100 إلى 200 ملليجرام من هذا هرمون كل 12 ساعة، وجد الباحثون أن نتائج الحمل تحسنت بشكل كبير عن السيدات اللاتى تلقين العلاج بنسبة، فقال الباحثون إن فى بعض الحالات كانت فرصة نجاح حملها 6% وووصلت 69% بعد تلقيهن البروجسترون.

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