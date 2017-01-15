قوة الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول على رتبة “جندي”

أعلنت قوة الطوارئ الخاصة في منطقة جازان والحدود الشمالية عن فتح باب القبول والتسجيل في التقدم على وظيفة (جندي) لحملة الثانوية العامة.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

– أن لا يقل الطول عن (170) سم.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن لا يزيد العمر عن (24) عاماً.

– أن تنطبق على المتقدم شروط التعيين لقوات الطوارئ الخاصة.

المستندات المطلوبة:

– صورة الشهادة الثانوية العامة مع الأصل للمطابقة.

– صورة لبطاقة الهوية الوطنية مسجلاً عليها رقم الجوال مع الأصل للمطابقة.

– خمس صور شخصية مكشوف الرأس (4 في 6).

– ملف علاقي

وفيما يتعلق بالتقديم التقديم حضورياً في مقر قوة الطوارئ بجازان اعتباراً من الأحد 1438/4/17هـ لمدة (3 أيام) حيث خصص الأحد لإستقبال الحاصلين على نسبة (80 %) فأعلى، والإثنين للحاصلين على (70%) فأعلى، والثلاثاء للحاصلين على نسب ما دون (70%) فأقل.

أما التقديم لقوات الطوارئ الخاصة بالحدود الشمالية فيلزم الحضور أيضا في المقر، اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 1438/4/19هـ ولمدة (3 أيام) حيث سيكون يوم الثلاثاء مخصص لاستقبال الحاصلين على نسبة (90%) فأعلى، والأربعاء للحاصلين على نسبة (80%) فأعلى، والخميس للحاصلين على معدلات أقل من (80%).