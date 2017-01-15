 قوة الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول على رتبة “جندي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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قوة الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول على رتبة “جندي”

قوة الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول على رتبة “جندي”
المناطق - الرياض

أعلنت قوة الطوارئ الخاصة في منطقة جازان والحدود الشمالية عن فتح باب القبول والتسجيل في التقدم على وظيفة (جندي) لحملة الثانوية العامة.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

– أن لا يقل الطول عن (170) سم.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن لا يزيد العمر عن (24) عاماً.

– أن تنطبق على المتقدم شروط التعيين لقوات الطوارئ الخاصة.

المستندات المطلوبة:

– صورة الشهادة الثانوية العامة مع الأصل للمطابقة.

– صورة لبطاقة الهوية الوطنية مسجلاً عليها رقم الجوال مع الأصل للمطابقة.

– خمس صور شخصية مكشوف الرأس (4 في 6).

– ملف علاقي

 

وفيما يتعلق بالتقديم التقديم حضورياً في مقر قوة الطوارئ بجازان اعتباراً من الأحد 1438/4/17هـ لمدة (3 أيام) حيث خصص الأحد لإستقبال الحاصلين على نسبة (80 %) فأعلى، والإثنين للحاصلين على (70%) فأعلى، والثلاثاء للحاصلين على نسب ما دون (70%) فأقل.

أما التقديم لقوات الطوارئ الخاصة بالحدود الشمالية فيلزم الحضور أيضا في المقر، اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 1438/4/19هـ ولمدة (3 أيام) حيث سيكون يوم الثلاثاء مخصص لاستقبال الحاصلين على نسبة (90%) فأعلى، والأربعاء للحاصلين على نسبة (80%) فأعلى، والخميس للحاصلين على معدلات أقل من (80%).

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