 السودان يؤكد جهود الأمير محمد بن سلمان الكبيرة وغير المُعلنة منذ فترة لرفع العقوبات الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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السودان يؤكد جهود الأمير محمد بن سلمان الكبيرة وغير المُعلنة منذ فترة لرفع العقوبات الأمريكية

السودان يؤكد جهود الأمير محمد بن سلمان الكبيرة وغير المُعلنة منذ فترة لرفع العقوبات الأمريكية
المناطق - الرياض:

ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وجَّه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببذل كافة الجهود؛ لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.

وكان خادم الحرمين، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة الماضي، للاطمئنان على صحته، وتهنئته على الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس باراك أوباما قرر البدء في تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ نحو 20 عاماً، تبدأ بعد 180 يوماً قادمة؛ لتشجيع الخرطوم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهود في مواجهة الإرهاب وتحقيق احترام حقوق الإنسان في البلاد.

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