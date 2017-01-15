القيادات التربوية تتفقد سير الاختبارات بتعليم حفر الباطن

تفقدت القيادات التربوية بادارة تعليم حفر الباطن صباح اليوم الاحد 1438/4/17 سير الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول للعام 1438/1437هـ بمدارس حفر الباطن والتي يبلغ عدد الطلاب والطالبات فيها مايقارب خمسة وأربعون ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية ( المتوسطة والثانوية) حيث زار سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي ثانوية صلاح الدين الأيوبي وتفقد اللجان المشرفة على الاختبارات وتباحث مع مسؤولي الكونترول عن آلية متابعة سير ورقة اسئلة الاختبار لحين مراجعتها ورصدها وقد أكد الرحيلي على جميع الزملاء بالميدان التربوي بضرورة مراعاة أبنائنا الطلاب وتجهيز البيئة التربوية المناسبة التي تعينهم على الأداء الجيد مثمناً الدور التربوي الملوس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة من حيث الاستعداد والإعداد والتجهيز سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والسداد .

كما قام المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن سليمان الدبيان بزيارة لثانوية النعمان بن مقرن , و قام المساعد للشؤون التعليمية –-الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري بزيارة لثانوية الإمام ابن ماجة وثانوية شعلة الإيمان ، فيما قامت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية – للبنات الأستاذة عمشاء بنت زايد الشمري بزيارة متوسطة وثانوية منار السبيل الأهلية ، كما شملت خطة جولات إدارة التعليم جميع رؤساء ورئيسات الأقسام ومشرفيها و مشرفاتها لزيارة المدارس يوميا للاطلاع على سير الاختبارات الدراسية و زيارة قاعات الاختبار و التأكد من عدم وجود معوقات تعطل سير الاختبارات المدرسية ، وقد ناشد الرحيلي الجميع ببذل الجهود في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهوله ومعربا عن شكره وتقديره للجميع على الجهود المبذوله في الميدان التربوي أثناء الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول متمنيا لهم التوفيق و السداد في حياتهم العملية و العلمية .