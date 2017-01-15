مدارس تعليم جازان تستقبل 441 مرابطا بالحد الجنوبي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول

استقبلت مدارس الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الأحد عددا من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي للبدء في أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول وسط ترحيب واعتزاز بالغ بهم مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي أن تعليم جازان حرص على استقبال الراغبين بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس التابعة لتعليم جازان مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم.

مبينا إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قامت بتحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم سواء كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني القادم وكذلك موعد اختبارات الدور الثاني وموعد اختبارات الغائبين مع بدء العام الدراسي.

وبين الحكمي أن التعليمات نصت انه في حال تعثر بعضهم في مادة فإنه يعطى الفرصة لاختبار “دور ثاني” في وقت لاحق حسب المواعيد المحددة او ما تراه إدارة التعليم مناسبا لظروف الطالب وظروف المنطقة، وذلك بعد إحضار الطالب مشهدا من مرجعه يثبت للجهات التعليمية أنه من المرابطين في الحد الجنوبي.

وأشار الحكمي أن هذا يأتي إيمانا من تعليم جازان بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطين في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي وتسطيرهم لملاحم بطولية على كافة الأصعدة خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم، مشيرا إلى أن مدارس الحد الجنوبي التابعة لكل من مكتب التعليم بصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة استقبلت اليوم 441 طالبا لأداء الاختبارات من المرابطين بالحد الجنوبي مقدمة لهم كافة التسهيلات والدعم طيلة أيام الاختبارات ومعتزة بتواجدهم في مدارس تعليم جازان.