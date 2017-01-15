قاعات مدارس الحد الجنوبي تتزين بأسماء الشهداء

زينت مدارس الشريط الحدودي بمنطقة جازان قاعات الاختبارات بأسماء شهداء الواجب في الحد الجنوبي.

ونالت المبادرة الوطنية استحسان المعلمين والطلاب ومنسوبي القوات المسلحة والأمن العام.

وكانت مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بمحافظة الطوال قد أسمت القاعة الأولى باسم البطل العريف جبران عواجي، والثانية باسم الشهيد محمد علي مشهور، من أفراد القوات المسلحة، وذلك تخليدا لذكراهما بعدما أن ضحيا بروحيهما للذود عن حياض الوطن، فيما أسمت القاعة الثالثة باسم الشهيد تركي حسن عكور.

وأوضح قائد المدرسة حسين محمد عكور أن تسمية لجان الاختبارات بأسماء الشهداء أقل ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء لوطنهم، وهي رسالة للأجيال عندما يشاهدون صورهم على قاعات الامتحان، ويعتزون ويفتخرون بأن هؤلاء ضحوا بدمائهم من أجل الدين ثم الوطن .