 قوات النظام الإيراني تطلق النار عشوائيا في الأحواز وتصيب مواطناً احوازياً في “الأحواز” العاصمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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قوات النظام الإيراني تطلق النار عشوائيا في الأحواز وتصيب مواطناً احوازياً في “الأحواز” العاصمة

قوات النظام الإيراني تطلق النار عشوائيا في الأحواز وتصيب مواطناً احوازياً في “الأحواز” العاصمة
المناطق-الأحواز

اندلعت اشتباكات بين مواطنين أحوازيين وقوات الأمن الفارسية ليلة البارحة في حي الملاشية مما أدت إلى إصابة مواطن أحوازي واعتقال شخص آخر.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن دورية تابعة لقوات الأمن الفارسية اشتبكت مع مواطنين أحوازيين أثناء محاولتها اعتقال ناشطين في حي الملاشية مساء السبت 14 يناير الجاري. وكسر المواطنون زجاج سيارات قوات الأمن ردا على الطريقة الوحشية والبربرية التي انتهجها عناصر الاحتلال أثناء محاولتهم اعتقال ناشطين أحوازيين.

وقام عناصر الاحتلال باطلاق النار على المواطنين عشوائيا مما أدى إلى إصابة المواطن الأحوازي مهدي محمد النادر الحيدري البالغ من العمر 16 عاما الذي تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة واعتقال  المواطن حسين علي السيلاوي البالغ من العمر 24 عاما.

وفي سياق منفصل علمت مصادر “أحوازنا” أن قوات الاحتلال قامت بعملية اعتقالات في مناطق مختلفة من الأحواز في الأيام الأخيرة.

الملاشية

داهمت قوات تابعة للحرس الثوري في يوم 7 يناير الجاري حي الملاشية في مدينة الأحواز العاصمة واعتقلت المواطن الأحوازي شجاع البتران البالغ من العمر 20 عاما ونقلته إلى مكان مجهول.

حي الثورة

قالت مصادر موثوقة لموقع “أحوازنا” إن قوات كبيرة من الأمن والحرس الثوري داهمت حي الثورة في يوم 1 يناير الجاري واعتقلت المواطن الأحوازي أمين مهدي الساري (الشبوطي) البالغ من العمر 22 عاما ونقلته إلى مكان مجهول.

الخلفية

وعلم موقع  “أحوازنا” من مصادر موثوقة أن قوات كبيرة تابعة للحرس الثوري والشرطة داهمت مدينة الخلفية في 1 يناير الجاري واعتقلت ثلاثة مواطنين أحوازيين ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق والاستجواب في مدينة رامز. وعلمت مصادر “أحوازنا” أسماء هؤلاء المعتقلين وهم:

1-         اسماعيل صوفي البالغ من العمر 19 عاما

2-         دانيال درويشي البالغ من العمر 20 عاما

3-         سيد عون البوشوكه البالغ من العمر 22 عاما

وتزايدت في الفترة الأخيرة حملات المداهمات والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي من قبل قوات الاحتلال مما أدى إلى حالة غضب تعم كافة أنحاء الأحواز لرفض هذه الممارسات العنجهية التي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية

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