دراسة من جامعة الملك خالد لإنشاء مركز الأمير فيصل بن خالد للجودة

التقى فريق من جامعة الملك خالد مع سعادة وكيل إمارة منطقة عسير الأستاذ سليمان الجريش وبعض منسوبي الإمارة، في إطار التنسيق المشترك لدراسة يقوم بها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة حيال إنشاء مركز الأمير فيصل بن خالد للجودة وتحسين الأداء الحكومي، لمساعدة الأجهزة الحكومية على تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة، من خلال التغيير من الداخل، والمساهمة في تطوير وتحسين مستوى الأداء بصفة مستمرة.

ويهدف إنشاء المركز المقترح من قبل إمارة منطقة عسير إلى نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها ومعاييرها في المنطقة، باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة، من خلال ورش عمل ومحاضرات وندوات، بالإضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة وتفعيل التدريب، ونشر ثقافة الجودة وتدعيم تطبيقاتها في جميع الإدارات الحكومية في المنطقة، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الجودة، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية.

وأعرب عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد الدكتور عبداللطيف الحديثي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد على هذه الفكرة الرائدة بإنشاء مثل هذا المركز، وترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة، وربطها بالخدمات الحكومية وإدارة الأداء، وتسهيل الإجراءات والرقابة على تنفيذها، كما شكر أيضا سعادة وكيل إمارة منطقة عسير على ما يجدونه من تعاون ودعم لهذا المشروع، واختتم الحديثي تصريحه برفع شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الملك خالد الذي يشرف على هذه الدراسة عن كثب ويسخر الإمكانات لفريق الدراسة للخروج بالنتائج المرجوة في إنشاء هذا المركز وتحقيق أهدافه الطموحة بحول الله تعالى.