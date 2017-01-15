 بالتعاون مع البريد السعودي ، مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء ينفذ ورشة تدريبية الثلاثاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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بالتعاون مع البريد السعودي ، مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء ينفذ ورشة تدريبية الثلاثاء القادم

بالتعاون مع البريد السعودي ، مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء ينفذ ورشة تدريبية الثلاثاء القادم
المناطق _عبدالرحمن سفر
تنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٩ / ٤ / ١٤٣٨ هـ بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء بمنطقة الباحة ورشة عمل تخصصية في مجال الجودة  بعنوان ” الجودة والتحسين المستمر في البريد السعودي ” بمقر المركز في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً يقدمها  الاستاذ / خالد بن عيد الزهراني ، بالقاعة التدريبية بمقر المركز.
وأوضح  مدير مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الدكتور / بندر بن حمدان الزهراني ان هذه الورشة التدريبية تستهدف مسئولي الجودة بالقطاعات الحكومية وتهدف إلى التطوير والمحافظة على إمكانيات المنظمة الحكومية من اجل تحسين الجودة والإيفاء بمتطلبات المستفيد وكذلك البحث عن الجودة وتطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف على احتياجات المستفيد وانتهاء بمعرفة رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة له.
ودعا  مدير المركز المسؤولين والمهتمين بالجودة والجهات التعليمية إلى الاستفادة من هذه الفرص التدريبية من خلال الحضور والمشاركة الفاعلة لتبني مبادئ الجودة وتحقيق التميز المؤسسي و تعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة والتحسين المستمر في العمل الحكومي والخيري سعياً نحو إرضاء المستفيدين.

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