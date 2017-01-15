 ثلاثة ملثمين يحرقون مقدمة مكتب لتحويل الأموال بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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ثلاثة ملثمين يحرقون مقدمة مكتب لتحويل الأموال بالقطيف

ثلاثة ملثمين يحرقون مقدمة مكتب لتحويل الأموال بالقطيف
المناطق- عبدالله السعيدي

قام ثلاثة ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش صباح الْيَوْمَ باشعال النار بمقدمة مكتب تحويل اموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف
قال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعة الواحده من صباح اليوم الاحد ١٧-٤-١٤٣٨ه تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس امن لمكتب تحويل اموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف مخبرا عن قيام ثلاثة اشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش باشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي اخر بالجهة المقابله مما اسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الالي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار  .

تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ، فيما باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي لهذه الاعمال الاجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها .

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