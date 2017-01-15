 أمير نجران ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد النجعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد النجعي

أمير نجران ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد النجعي
المناطق- نجران

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، لأسرة الشهيد العريف محمد بن يحيى النجعي، من منسوبي حرس الحدود، والذي استشهد عصر أمس السبت، في تبادل لإطلاق النار مع عناصر معادية على الحدود، وسأل سموه المولى أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بشقيق الشهيد، صباح اليوم، عن ما يشعر به جميع المواطنين من الفخر والاعتزاز، بما قدمه الشهيد من تضحيات في سبيل الذود عن أرض الحرمين، وحماية المقدسات، والدفاع عن مقدرات الوطن.

من جهته، عبّر علي النجعي، شقيق الشهيد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، على تعازيهم ومواساتهم، وامتنانه لأمير المنطقة على نقله تعازي القيادة، معبرًا عن فخر أسرته واعتزازها باستشهاد واحد من أبنائها في ميدان العز والشرف.

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