أصيبوا أثناء مشاركتهم في عاصفة الحزم المرابطون بالحد الجنوبي في قاعات اختبارات متوسطة أسيد بن حضير

بادرت مدرسة أسيد بن حضير المتوسطة بمدركة بإطلاق تسعة أسماء لأولياء أمور الطلاب بالمدرسة المرابطين على الحد الجنوبي المشاركين في عاصفة الحزم وقد تعرضوا لإصابات متعددة جراء مشاركتهم في عاصفة الحزم على قاعات الاختبارات بالمدرسة إيماناً من إدارة المدرسة بالدور الكبير الذي يقومون به هؤلاء الأبطال مع زملائهم من أفراد قواتنا المسلحة، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المقدمة لأبناء جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وأن تحمل قاعاتنا الدراسية أسماء أبطال الحد الجنوبي من أبناء المنطقة ووفاء لمن ضحوا بدمائهم فداء للوطن فقد وضعت لجان الاختبارات في بعض المناطق صور الشهداء وأسماءهم على ملصقات اللجان؛ لربط الطلاب بتضحيات هؤلاء الأبطال الأشاوس من المقاتلين والمرابطين على الحدود الجنوبية وبذلهم النفس والنفيس والذود بأرواحهم ودمائهم عن حياض بلاد الحرمين ليستشعروا بذلك حجم البذل والعطاء الذي يقدمه هؤلاء الأبطال لتقديم الدعم المتواصل لهم والدعاء المستمر بأن يحفظ الله عقيدتنا وقيادتنا وحدودنا وجنودنا.

من جانب آخر قام عدد من المرابطين الذين تعرضوا لإصابات جراء مشاركتهم في عاصفة الحزم مقدمين شكرهم لإدارة المدرسة هذه البادرة التي تنم عن تكاتف أبناء الوطن بجميع طبقاته وهذا دليل على اللحمة والوطنية القوية التي تربط أبناء المجتمع سائلين الله ان يديم على هذه البلاد الأمن والأمان.