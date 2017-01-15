الخبراء يقيمون منتدى أندية الظل السعودية

علق عدداً من الخبراء في الشأن الاجتماعي والرياضي على معطيات منتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول الذي استضافه النادي العربي مؤخراً .. مؤكدين ان المنتدى أحدث الحراك الرياضي والاجتماعي والسعودي الاهم . مفيدين بمستوى الامكانيات والخبرات التي قدمها النادي العربي لإنجاح هذا الحدث الكبير .

بداية يتحدث الخبير الرياض الدكتور حج عيسى سيد احمد من جامعه المليدا وممثل مركز إداره الجوده والتدريب المستشار الجزائري قائلاً الحقيقه ان التنظيم جاء من طرف النادي العربي ومشاركه إداره الجوده جاء من اجل اخراج هذه النوادي من القاع كما يقال ان لااحبذ ذالك التسميه النوادي هذه كانت ولا زالت ولاده للنجوم الكبار في مختلف الرياضات العربيه مداخلتي حول أهميه .الادارج التسويق الحديث التركيز بالحديث داخل الانديه قبل الذهاب الى قالب الرعايه من طرف الموؤسسه الرياضيه ووضع الاطر والاحاديث الاقالميه وادارتها سيكون لها تحقيق.تشيد مونتج رأسي وافي وتستطيع الموؤسسات بعد ذالك ان تقتني هذا المنتوج لاجل تحسين سعراتها وزياده .في وسائل هو في الحقيقة الكره الجزائريه على عددالنجوم مثلا رابح ..ماجر ليصبح في نادي كبير وهو نادي بور طور ….حتى في الكره العربيه حتى في الكره الصغيره شفنا لاعبين حتى هنا في النادي العربي يملكون مؤهلات كبيره يكفي ان تقوم الجهات الرسميه لايكون هذا الاعتناء بدعم مالي يتيح امكانيه تحسين اداء هذه الاداء الشبانيه وكذالك تحسين المنشئات وتحسين كل من النظام الاداري داخل .الصعيد المحلي على ادائهم على الصعيد الخارجي بالنهاية أشكركم على حسن الضيافة. والاستقبال

ويعلق الخبير الرياضي الدكتور خضير الشريهي قائلاً

أولا انا معارض واقف ضد المصطلح انديه الظل لان هذا المصطلح فيه تقليل من هذه الانديه وايضا في تصنيف جائر جدا. كون الظروف لم تساعدها لتكون من ضمن الانديه التي متفوقه في هذا المجال الرياضي لها الاحق بأن نصنفها بتصنيف انديه الظل ماتحدثت عنه هو حملت المسؤوليه او لما قلت ان المراكز الاعلاميه في الانديه الرياضيه لم تجد ذالك الاهتمام ولم تتاعه ولم يتم التعامل معه باحترافيه وأيضا لم تتم المراكز الاعلاميه مواكبه التغيرات الجديده في الاعلام الاعلام لم يعد مقصور على صحيفه ورقيه او قناه فضائيه او تلفزيونيه بل تجاوز هذه الامور واصبح من خلال السوشل ميديا ووسائل الاتصال الحديث اصبه الاعلام موجود وحاظرا يستطيع صنعه كل من يمتلك هذه الادوات اووسائل ناديت او طلبت تفعل المراكز الاعلاميه وانها ستكون هي المرآه الحقيقيه والواجهه الحقيقيه ومن خلال تلك المراكز انفعلت بتفعيل مناسب الجيد ستكون هي الداعم الحقيقي وهي جاذب لرؤوس الاموال والداعمين والمستثمرين على شرف ستخلق صوره جميله تخلق كنز لكل موؤسسه تتبنا دور تفعيل المراكز الاعلاميه على الوجهه الامثل المطالبه بأن ايضا يكون لي العلوم الاداريه وخاصه دراسات الجدول الاقتصاديه والاستراتجيه وتحليل السؤال ان يكون حاضرا لدى الادارات الانديه الرياضيه وان يفعل تعرف بالفرص والتهديدات نقاط الضعف ونقاط القوه كيف يتم التعامل معها إعلاميا الاعلام يتدخل بكل شيء ومن خلاله تستطيع ان تخلق حتى من فرص التهديدات تستطيع ان تبرز الفرص وان تخفف من التهديدات وتحولها الى فرص ايضا نقاط الضعف تستطيع من خلال الاعلام تحويلها نقاط قوه ان استطاع التعامل معها علو الوجه الامثل كل الامتنان والشكر للقائمين على هذا الموؤتمر الجميل والنادر الغير مسبوق موضوعا محتوى كل الامنيات لكم بالتوفيق لمجلس عنيزه الاعلامي

من جهته يعلق الاستاذ محمد الغامدي الخبير الرياضي ويقول : اولا وبصراحه انا اشكر النادي العربي لإقامه هذا المنتدى كما أشكر مركز الجوده الشامله واشكر الاستاذ علي اليامي لجهده الملموس في هذا المنتدى انا اعتقد المنتدى هذا اعتبره كقاعده اساسيه لبناء تصور ثقافي ،رياضي،اجتماعي يقوم قاعده فعلا يقوم عليه المجتمع من اجل دعم هذه الانديه الذي هي الان مانطلق عليه انديه الظل ومثل ما قال بعض المحاضرين اتمنى ان يخرج انديه الظل الى انديه الشمس فعلا هذه حقيقه نأمل ان تكون في ذهني او تصوري لو تفاعلنا مع هذه المنتديات بأستمرار وايضا الانديه هذه التي في الظل الان ولا زالت اتمنى ان تدعم بعضها البعض من اجل الوصول الى المقدمه الحديث عن دعم الاعلام الحقيقه ان المسأله نظرت إليها من خلال الورقه ان الموضوع ليس هناك يعني ان تلوم الاعلام ثم لاتستطيع ان تلوم هذه الانديه في كل الحالتين وإلى كيف الانديه والكفه ايضآ في مثلا الصحافه متساويه تماما ليش لان بيئه واحده عي التي تعمل في الاقسام الرياضيه عندنا عي بيئه كره القدم حقيقه بيئه واحده أيضا فالانديه لدينا بيئه وحده تعنل هي بيئه الرياضه فقط الثقافه المجتمع من الناحيه الاجتماعيه ليست مفعله نهائيا وطبعا اتذكر بعض الزملاء حول المسأله الثقافيه انها كانت موجوده سابقا هذه حقيقه وفعلا لامسناها فعلا كانت في ثمانينات القرن الماضي كانت موجوده فعلا في الانديه الصغيره فعلا كان النادي يقوم بدوره الاجتماعي بشكل رائع بس بعد ذالك يعني تماما اختفت نهائيا وهذه انا لااعتقد مثلا والله الاعلام هو السبب هذه النقطه يستحيل بل انا استطيع ايضا ان نلوم ذالك روؤساء الانديه ان انتم السبب روؤساء الانديه تحديدا ليس هذا المشكله المشكله هي بإتخاذ قرارات من قبل مايسمى كان مايسمى رعايه الشباب سابقا التي هي الان هيئه الرياضه ادت الى فعلا ان تقاعس رؤوساء الانديه والانديه يكون لها تقاعسها عن الناحيه الاجتماعيه والثقافيه فبتالي من الظلم انوهذا الذي الاحظه ان كثيرا من الحاضرين كانو وضعو العبء الاكبر على انديه الظل وليس على الاعلام وليس ايضا على المستثمر ليست صحيحه المسأله فعلا تحتاج معادله بسيطه جدا من أجل ان فعلا نسند بعضنا حنا مثل ما انا اشرت ايضأ الورقه التي قدمتها ان يجب ان نتخلص من كلمه شركاء كلمه وهي مجرد كلمه احيانا تقال ونرددها إلى ان تكون فعل شراكتكم فعل وليست كلمه هذا مانبحث عنه وهذا مانريده لااريد ان آتي بالاعلام ويقول لي شريك معي او آتي بالنادي وهو يكون شريك معي في صحيفه او في فضائيه او شيء او شريك مجرد فقط من الناحيه امام الناس امام الجماهير بدون فائده بدون مردود شيء يعني غير صحيح نريد فعلا تفعيل هذا الشراكه وتفعيلها لن يكون الى بمبادره اساسيه مثل ما فعل النادي العربي اليوم في هذا المنتدى انه استطاع ان يجذب الاعلام يقول له تعال الى هنا من خلال اقامته هذا المنتدى اعتقد ان هذا هو المره الرابعه اظنه للمنتدى هو التاسيس كان تأسيس فعلا للفكره تماما انديه الظل بين الواقع والمأمون واتمنى ان لايقف الدور هنا فقط على النادي العربي اتمنى ان يكون هناك كل سته اشهر نادي يقوم بنشاط مثل هذا النشاط من انديه الظل التي نتحدث عنها التي حتى كبار الرياضيين لايعرفون كم عدد انديه الظل بل ولا انديه الظل يعرفون كم عدد الانديه في المملكه العربيه السعوديه لماذا لانه هناك تقصير فعلا من رعايه الشباب سابقا هناك تقصير حتى في هذه المسأله يعني انا بحثت تعبت دخلت على موقع اتصلت على فلان وعلى فلان من الرياضيين ابغى اعرف عدد الانديه يعني يدوب قدرت اوصل معلومه انو احمد عيد قال قبل سنتين ان عددها 176الانديه كلها يدوب يدوب بجهد جهيد يمكن بعد ما امضيت تقريبا 25يوم وانا ابحث وادور. ابغى اتصل على فلان وفلان وابحث هنا واتصل هنا يعني فعلا بجهد لاتتخيله طبعا انت لو جيت 176 اخذت منهم 32يعني يبقى 134كلهم يفرقون عن انديه الظل وانا مثل ماقلت ايضا ليس اليوم امس انو انديه الظل ماهي انديه الظل اعتقد هي مي موجوده في الاعضاء هي سته انديه تقريبا مافي غيرها مافي اكثر منها والباقين كلهم ترا انديه مشينه ايوا فعلا انديه الظل سواء درجه اولى او درجه ثانيه او جزء من الممتاز الحقيقه هذه كلنا نعرفها فلذالك اقول ان يجب على الانديه الرياضيه ان تبادر باستقطاب المجتمع يجب عليها مثل ما قلت اولا وقبل رجل الاعمال ان تستقطب الاعلام بشكل جيد وبشكل واعي مثل هذه المنتديات .