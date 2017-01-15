 أمير نجران في تكريم مدير الدفاع المدني السابق:خدمة الوطن لا ترتهن للسن ولا للوظيفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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أمير نجران في تكريم مدير الدفاع المدني السابق:خدمة الوطن لا ترتهن للسن ولا للوظيفة

أمير نجران في تكريم مدير الدفاع المدني السابق:خدمة الوطن لا ترتهن للسن ولا للوظيفة
المناطق _نجران

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اللواء طلال بن حسين الغانمي، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة، فيما بارك سموه تكليف العميد غازي بن غرم الله الحميليس، خلفًا له.

وأعرب سموه لدى استقباله اللواء الغانمي والعميد الحميليس، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، عن شكره للواء الغانمي، على ما قدمه طيلة فترة عمله بالمنطقة، مؤكدًا أن خدمة الوطن لا تنتهي عند حد ما، فهي لا ترتهن للسن ولا للوظيفة، كما أعرب سموه عن أمنياته للعميد الحميليس بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته، عبّر اللواء طلال الغانمي عن اعتزازه بالعمل في ظل سمو أمير المنطقة، وعن شكره على ما لقيه من دعم كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات في سبيل الحماية المدنية، فيما أكد العميد غازي الحميليس أن الثقة بتكليفه مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة، دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، وتحقيق الأهداف التي يأتي في طليعتها حماية الأرواح والممتلكات.

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