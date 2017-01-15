 بدء اختبارات مدارس التوأمة في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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بدء اختبارات مدارس التوأمة في نجران

بدء اختبارات مدارس التوأمة في نجران
المناطق _نجران

دخل أكثر من 55 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط أجواء تربوية مريحة , واستعداد كامل من قبل منسوبي التعليم في المنطقة ومتابعة من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي الحكمي حيث قام صباح أمس بجولة تفقدية شملت عدد من المدارس الثانوية المشمولة بقرار التوأمة هي الملك عبدالعزيز ونجران و الفارابي , حيث التقى الدكتور الحكمي بأعضاء لجنة الكنترول في تلك المدارس ومراقبي اللجان وحثهم على الدقة في العمل مؤكدا ثقته في إخلاصهم وتفانيهم, ووجه قادة وقائدات المدارس لتهيئة البيئة المدرسية اللازمة التي تمكن أبنائنا وبناتنا من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة , وكانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول قد انطلقت أمس في مدارس التوأمة بمدينة نجران وباقي القطاع الداخلي في خباش و المشعلية و الحصينية ومكاتب التعليم في شرورة وحبونا وبدر الجنوب ويدمة ,حيث بلغ عدد المدارس التي استقبلت الطلاب والطالبات 237 مدرسة متوسطة وثانوية, موزعة على مدارس نجران ومكاتب التعليم في الجربة ومحافظات حبونا و شرورة ويدمة وبدر الجنوب , والتي سوف تستقبل  55,543 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية , ويتابع سير الاختبارات بها بشكل يومي 223 مشرفا ومشرفة .

 

من جانب آخر قامت مديرات الإدارات والأقسام النسائية والمشرفات التربويات بتفقد سير الاختبارات في يومها الأول بمدارس البنات للمرحلة المتوسطة والثانوية بمتابعة وإشراف مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) سراء بنت سعيد الشهراني ، وقد اطلعن على سير العمل بالمدارس وتفقدن القاعات واللجان المنظمة .

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