 عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات ويطمئن على اداء المتدربين في القاعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات ويطمئن على اداء المتدربين في القاعات

عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات ويطمئن على اداء المتدربين في القاعات
المناطق _نجران

عميد كلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري يتابع سير الاختبارات لمتدربي الكلية وتجول في قاعات الاختبارات واستمع الى آراء المتدربين حول الاختبارات التي وصفوها بالجيدة معبرين عن شكرهم لعمادة الكلية ولمنسوبيها على تهيئة البيئة والأجواء المريحة وترتيب القاعات لأداء الاختبارات .

وخلال المتابعة أثنى “الصقري” على حسن تهيئة القاعات والمعامل للاختبارات وحسن التنظيم والمتابعة سواء كان ذلك على مستوى قاعات الاختبارات أو اللجان التنظيمية بالأقسام التدريبية وشكر الجهود المبذولة من وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام واللجان العاملة .

وأكد “الصقري” على العمل بتحقيق الأهداف الاكاديمية من الاختبارات واستثمار نتائجها بإعداد برامج تمثل تغذية راجعة لمخرجات الفصل التدريبي الأول بما يسهم في الإرتقاء بمستوى التدريب لدى المتدربين .

الجدير بالذكر ان الكلية استعدت منذ وقت مبكر بتهيئة قاعات الاختبارات . 

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