أعضاء بلدي قلوة: زيارة سمو أمير الباحة للمحافظة تزف بشارات الخير والنماء والتطور

أعرب أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة عن سعادتهم بالزيارة الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة والتي وصفوها بزيارة الخير والبركة التي أبرزت صور التلاحم بين الشعب والقيادة.

في البداية تحدث رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة عبدالله بن أحمد الحميدي بقوله: بأن محافظة قلوة تزينت بأجمل حللها فرحاً بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة وقد كستها البهجة بهذه الزيارة الميمونة لافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية في المحافظة فهي من المناسبات الجميلة التي يتطلع لها الجميع حيث تحمل معها الكثير من البشائر للمواطنين وأن هذه الزيارة تجسد التلاحم بين ولاة أمرنا حفظهم الله وابنائهم أهالي المحافظة لتلمس احتياجاتهم وستضيف مزيداً من الخير للمحافظة.

وأضاف رئيس بلدية المحافظة وعضو المجلس البلدي المهندس عوض بن ملفي القحطاني بأن بلدية محافظة قلوة حظيت بالعديد من المشاريع التنموية والخدمية والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها وقد بلغت تكلفة المشاريع التي سيدشنها سمو أمير الباحة بالمحافظة ١٦٨ مليون ريال والتي تم تنفيذها خلال الأعوام الخمس الماضية وهي مشاريع المباني مبنى البلدية والسوق المركزي ومكاتب الخدمات والمسلخ وأيضاً مشاريع درء أخطار السيول ومشاريع السفلته والإنارة واأبضاً مجموعة حدائق ومنتزهات مضيفاً بأن سمو أمير المنطقة سيفتتح مبنى البلدية والذي بلغت تكلفته ٩ مليون ريال وقد نفذ على ثلاث مراحل على مساحة ٩٠٠٠ متر مربع ومؤكداً بأن زيارته سموه تأتي من حرصه الدائم على متابعة مشاريع المحافظة وتلمس مطالب واحتياجات المحافظة في شتى المجالات التنموية وأضاف نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله الدياني بأن زيارة سمو أمير المنطقة من المناسبات الجميلة التي تطلع لها الجميع فهي تحمل معها الكثير من البشائر للمواطنين ولعل الجميل أيضاً أنها تظهر عن عمق تلاحم الشعب مع القيادة والدعم اللامحدود للمحافظة بمشاريع تنموية.

وأضاف عضو المجلس حسن الحميدي بأن زيارة سموه للمحافظة وافتتاح المشاريع البلدية ووضع حجر الاساس لمشاريع جديدة تدل على العناية الفائقة التي تبذلها الدولة لابنائها المواطنين وتسهل بموجبها السبل أمامهم نحو مزيد من النمو والتطور والعطاء وشاركه مدير مركز صحي٢ وعضو المجلس أحمد المفضلي بأن هذه الزيارة تعد فرحة لقاء لنا أهالي قلوة ولا شك إنها شاهد على اهتمامه حفظه الله بشؤون محافظات المنطقة وأضاف عضو المجلس المهندس سعود نبهان بأن الزيارة تعد استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تلامس المواطن واضاف عضو المجلس عبيد السويدي بأن الزيارة تجسيد لاهتمام المسؤول بأبناءه وأخوانه المواطنين وداعم للمشاريع التنموية فالمحافظة حباها الله طبيعة ساحرة وهي وجهة سياحية وقال عضو المجلس البلدي صالح الحميدي بأن هذه الزيارة زيارة خير لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المحافظة في شتى المجالات مما يؤكد أن ولاة الأمر حريصون على تلمس احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وأعرب عضو المجلس محمد الدويحي عن سعادته بهذه الزيارة الميمونة والتي ينتظرها أهالي المحافظة ونستشعر في هذه الزيارة الميمونة اهتمام سموه بتتبع أحوال المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم وشاركه عضو المجلس ماجد الزهيري بأن هذه الزيارة ميمونة كونها تزف معها بشارات الخير والنماء والتطور للمحافظة وعبر عضو المجلس محمد الغبيشي عن طيب فرحته بهذه الزيارة التي وصفها بالميمونة والمباركة مشيرًا إلى سعادته وترحيبه بمقدم سمو أمير المنطقة.

وأضاف أمين المجلس البلدي علي محمد عسيري بأن هذه الزيارة أتت لتربط المواطن بالمسؤول وتعبر عن مدى ما تكن هذه المحافظة وابنائها من مكانة لدى سموه الكريم وافتتاح عدد من مشاريع التنمية وليس بمستغرب في هذه الدولة العظيمة من قادتها وحرص سمو أمير المنطقة.