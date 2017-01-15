بلدية وسط الدمام تغلق ٣٤٥ محل وتوجيه ٧٠٠ انذار.. وإيقاف ١٧٠ عامل مخالف

اغلقت بلدية وسط الدمام 345 محل، فيما وجهت

٧٠٠ انذار، وحررت اكثر من

١٧٨٤ مخالفة ، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية

خلال الربع الاول من العام الحالي، والتي تضمنت اكثر من ٢٠٠٠

جولة. واوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي في بيان صحافي، ان بلدية وسط الدمام قامت خلال الربع الاول من العام الحالي بسلسلة حملات مراقبة ميدانية تهدف إلى رفع

المستوى الصحي والحضاري، والتي شملت الكشف على المحلات والمستودعات والورش وضبط الباعة المتجولين , حيث طبقت لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وتم تصحيح أوضاعهم ، 345 محلاً صحياً وتجارياً متنوعاً , كما تم توجيه ( 700 ) إنذار وتحرير أكثر من ( 1784 ) مخالفة

لأنظمة البيع وسلامة الغذاء.

ولفت الى انه تم إيقاف ( 170 ) عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وذلك من خلال ( 2043 ) جولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة

وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط لحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

واشار الى ان البلدية ضبطت خلال الحملات ومتابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع أكثر من 3900 كرتون خضار وفواكه , سلمتها للجمعيات الخيرية وتم رفع ( 125

) بسطة وضبط ( 1620 ) قطع ملابس وتطبيق النظام بحق ( 125 ) بائع متجول ومصادرة ( 58 ) ميزان و ( 29 ) عربه صغيرة لنقل البضائع ورفعت ( 248 ) حاجزاً وأزالت ( 32 ) لوحة إعلانية مخالفة وفرضت غرامات ماليه تجاوزت 850.000 ريال , كما تعامل القسم المختص بالبلدية مع أكثر

من (330 ) بلاغ , بالإضافة الى أن البلدية باشرت رصد وحصر ( 176 ) مركبه تالفه والرفع ببيان يشمل ( 74 ) مركبه مهمله للجهات الأمنية المختصة , وحصر ( 11 ) مبنى آيل للسقوط تمهيداً لمعالجة أوضاعها .

وكشف الغامدي ان البلدية أصدرت خلال الفترة ذاتها ( 185 ) رخصه بناء و ( 588 ) رخصه مهنيه و(343) رخصه للوحات الاعلانية وتم إيصال التيار الكهربائي ل ( 126 ) مبنى وضبط

( 10 ) مخالفات بناء وتطبيق غرامات مالية تجاوزت ( 26.000 ) ريال , فيما تم رفع أكثر من ( 46.425 ) طن من النفايات وأكثر من ( 3365 م3 ) أنقاض مجهولة المصد,كما تم زراعة أكثر من ( 1.500.000) زهره ومعالجة وتحسين أكثر من (7000) شجره وزراعه ( 200 ) شجره جديده .