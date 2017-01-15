محافظ أملج يدشن حساب جمعية “سكن” للتنمية الاسرية على تويتر

دشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي حساب جمعية سكن للتنمية الاسرية بأملج على تويتر بحضور رئيس جمعيتها الشيخ رائد صالح خيايا واعضائها ، وتطرق البازعي لأهمية الصلح وكيفية الصلح وشروطه الموافقة للكتاب والسنة وكذلك كيفية إدارة مجلس الصلح ، مع المتنازعين ومعرفة الشخصيات وكيفية التعامل معهم وبيان الخصوصية لكل قضية. وأكد البازعي على أهمية الصلح وكيف أن المصلحين هم خير الناس وبهم يرتقي المجتمع وتعود له الحياة الهانئة والسعيدة.

وقدم رئيس مجلس ادارة جمعية سكن الشيخ رائد خيايا شكره لمحافظ أملج على تدشينه حساب جمعية سكن للتنمية الاسرية على تويتر ، وقال تمتلك الجمعية العديد من الشخصيات الذين لهم من الخبرة في الميدان الشئ الكثير وهم من المتعاونين في حل الكثير من قضايا المجتمع.

واوضح خيايا بأن جمعية سكن انطلقت قبل نحو اكثر من عام وهي متخصصة في التنمية الاسرية واعداد الشباب للحد من ظاهرة الطلاق في السنة الاولى وفقا للاحصائيات لحلات الطلاق التي وجد ان نسبة كبيرة تقع في تلك الفترة ، واضاف ان الجمعية يندرج تحتها ثلاث اقسام هي اصلاح ذات البين والتدريب للمقبلين على الزواج واعداد المصلحين والبرامج العامة لحل كثير من المشاكل المتعلقة بافراد الاسرة.