صحة تبوك : الفتاة المصابة بفشل كلوي هي محل اهتمام ورعاية

تتابع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك حالة المواطنة ” أمل ” والمصابة بفشل كلوي والتي اطلقت هاشتاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ( #فتاة_العشرين_تناشد_وزارة_الصحة ) والتي تناشد فيه البحث عن متبرع .

وتوضح صحة تبوك ان المريضة هي محل اهتمام ورعاية من قبل الفريق الطبي في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك خالد , وان المريضة مدرج اسمها ضمن قوائم الانتظار للتبرع بالكلى , وقد سبق ان تقدم لها متبرع وتم ارسال كافة بياناته الى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الا ان المتبرع عدل عن قراره في اللحظات الأخيرة , وبقي اسم المريضة على قائمة الانتظار مرة أخرى .

وبحمد الله تعالى تلقى مكتب التنسيق الخاص بزراعة الأعضاء بمستشفى الملك خالد صباح اليوم الأحد الموافق 17-4-1438هـ طلبا من أحد المواطنين بتبرعه للمريضة , وقد وجه مدير المستشفى د . عبدالرحمن الطلوحي بالعمل على سرعة انهاء كافة الاجراءات النظامية المتعلقة بالمتبرع .

والمديرية اذ تؤكد حرصها واهتمامها بمرضى الكلى حيث يجري حاليا الانتهاء من تجهيز احدث المراكز المتخصصة في الغسيل الكلوي بالمنطقة ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي ويضم 30 محطة غسيل كلوي حيث يمكن لكل محطة خدمة مريضين وبسعة تصل الى اكثر من 120 مريض يتلقون الغسيل الكلوي وفق أعلى المعايير العالمية ويشرف على تشغيل المركز شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية .