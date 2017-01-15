 “التنمية العقارية” يقلص مدة انتظار الدعم التمويلي إلى 5 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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“التنمية العقارية” يقلص مدة انتظار الدعم التمويلي إلى 5 سنوات

“التنمية العقارية” يقلص مدة انتظار الدعم التمويلي إلى 5 سنوات
المناطق _الرياض

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان اليوم أن دعم الصندوق بالطريقة الجديدة “الذكية” سيقلص مدة متوسط الانتظار من 11 عاما الى 5 سنوات، مشيرا لأنه سيمول 6 أضعاف المستفيدين مقارنة بالطريقة السابقة.

 

وأكد “اليوسف” أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.

 

وأفاد بأن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة “وافي”، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّداً على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.

 

وكشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية عن توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنكا مرخصا، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة.

 

ونوه بأن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك هي “الرياض” و”العربي” و”البلاد” وشركة “بداية” للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وسيتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم والعكس.

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