وكيل امارة الباحة يقف على التجهيزات والاستعدادات النهائية بقرية الباحة التراثية بالجنادرية

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وقف وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة بالجنادرية ٣١ الدكتور حامد بن مالح الشمري ، على التجهيزات والاستعدادات النهائية بقرية الباحة التراثية بالجنادرية ، وقد رافقه أثناء الزيارة مدير عام مهرجان الجنادرية الأستاذ سعود الرومي ومدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس وفد منطقة الباحة المشارك الأستاذ محمد غرم الله لافي ومدير لجنة التراث الأستاذ طلال المرشدي ومدير لجنة الفنون الشعبية الأستاذ عبدالله الفرحان

وعدد من المسؤولين بإدارة المهرجان والحرس الوطني وقام الدكتور الشمري والرومي بجولة داخل القرية مستمعين الى شرح مفصل من رئيس وفد المنطقة عن أبرز ما تحويه القرية وما تم إضافته من تحسينات وتعديلات شملت هذا العام معرض الإدارات الحكومية وقاعة النساء ومقرات الحرفيين والأسر المنتجة ومقر استقبال كبار الشخصيات وكذلك المتحف التراثي وبيت البادية والمطعم الشعبي والبئر والممرات الداخلية إلى جانب أعمال الإنارة واللوحات التجميلية للقرية التراثية ،

وأكد وكيل إمارة المنطقة بأهمية العمل وفق رؤى وتوجيهات سمو أمير المنطقة والرامية دوما إلى العمل على تطوير القرية والحرص على إضافة ماهو جديد لتعكس ما تزخر به الباحة من تراث عريق وحضارة متجددة ،والسعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في جميع الفعاليات والبرامج المنفذة ، وإبراز الجوانب التنموية التي تشهدها المنطقة في جميع المحافظات بصورة لائقة تواكب المتغيرات والمستجداات مع أهمية توظيف التقنية ومجالاتها التفاعلية في ذلك والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن الاجتهادات الشخصية .

ونقل وكيل الإمارة شكر وتقدير صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة لإدارة المهرجان والحرس الوطني على ما تلمسه إمارة المنطقة من تعاون بناء وتسهيلات للعمل على تحقيق النجاح في ظل ما يحضى به المهرجان من رعاية واهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة أيدها الله .

اثر ذلك بحث وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مع مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ سعود الرومي ومدير لجنة التراث الأستاذ طلال المرشدي ومدير لجنة الفنون الشعبية الأستاذ عبدالله الفرحان ورئيس وفد المنطقة المشارك الأستاذ محمد غرم الله لافي، وعدد من مسؤولي إدارة المهرجان والحرس الوطني إمكانية التوسع في مقر القرية التراثية للمنطقة لما تشهده من إقبال وإزدحام للزوار يتزايد في كل عام وإعطائها فرصه أكبر للمشاركة بأن تكون ذات شموليه وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ولكونها من المناطق السياحية التي تتميز بالكثير من المقومات السياحية ذات الخصوصية التراثية العريقه ، وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ماتم طرحة من رؤى ومقترحات يتم مناقشتها في اجتماع قادم يضم في عضويته اللجان العاملة بالمهرجان ، وقد أبدت إدارة المهرجان والحرس الوطني موافقتهما المبدئية لامكانية التوسع بمقر قرية الباحة التراثية .

من جانبة أثنى مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الأستاذ سعود الرومي على حسن التنظيم والإعداد وإدارة الفعاليات المتميزة بقرية الباحة التراثية وقال : ( بأننا نلحظ تميزاً وتغيرًا ملموسا كل عام بالقرية مما أهلها بأن تكون من أهم المناطق على أرض الجنادرية ، وهذا ما تعكسه متابعة سمو أمير المنطقة ) مشيدا بفريق عمل القرية التراثية والمشاركين بها كونهم يعكسون ما يتميز به إنسان الباحة من كرم وبشاشة وحسن خلق ، متمنيا النجاح للجميع في دورة المهرجان الحالية .

وأوضح مدير عام التطوير السياحي بإمارة منطقة الباحة رئيس وفد المنطقة المشارك الأستاذ محمد غرم الله لافي بأن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر العديد من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية على مستوى إدارة المهرجان والحرس الوطني والمنطقة والتى خلصت جميعها إلى ضرورة الاستمرار في تألق المشاركة وتميزها والخروج بمظهر لائق ومتجدد كل عام مؤكدا بأن القرية وبتوجيهات ودعم من سمو أمير المنطقة ومتابعة من سعادة وكيل الإمارة تشهد هذا العام العديد من التعديلات على مستوى المقرات وكذلك الفعاليات والمشاركين ، بحيث يلمس الزائر مدى التجديد والتنوع في الفعاليات ويعيش أثناء زيارته للقرية أجواء الماضي العريق بكافة تفاصيلة ، وقدم لافي شكره لكافة محافظي المحافظات ومديري الادارات الحكومية بالمنطقة لتعاونهم البناء ، وأضاف بأنه سيعمل مع رؤوساء اللجان وفريق العمل الذي تم تشكيله لتحقيق رؤى وتطلعات سمو أمير المنطقة وأهداف وغايات المهرجان المنشودة ، ورفع رئيس الوفد بالغ شكره وامتنانة لسمو أمير الباحة على دعمه وتوجيهاته المستمرة والتى أسهمت خلال الأعوام الماضية في تميز مشاركة الوفد والاستمرار بوهج المشاركه لهذا العام ولوكيل الإمارة على إشرافه المباشر وتذليل المعوقات .

الجدير ذكره بأن مشاركات المنطقة خلال السنوات الماضية سجلت تميزا وحققت الكثير من النجاحات وصنفت خلالها بأنها من أفضل المشاركات القائمه في الجنادرية نظرا لتحقيقها الأهداف التى قامت عليها الجنادرية والدعم والتوجيهات التي تحظى بها من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، وفي نهاية الزيارة أثنى سعادة وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، على الجهود التي قامت بها إدارة الطرق والنقل في مجال أعمال الصيانة والتهيئة لهذا العام بالقرية التراثية وذلك بشراكة تحقق التكامل مع كافة القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة متمنيا لمشاركة وفد المنطقة التميز والتألق بإذن الله تعالى .