 القبض على عدة أشخاص امتهنوا سرقة المصلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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القبض على عدة أشخاص امتهنوا سرقة المصلين

القبض على عدة أشخاص امتهنوا سرقة المصلين

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي   انه  اشارة لمقطع الفيديو المتداول ، الذي يظهر فيه عدد من الاشخاص يقومون بنشل المصلين  من امام  مدخل  احد المساجد بمحافظة جدة  ، على ضوء ذلك تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع  ، وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة – بتوفيق من الله – من  ضبط  اربعة اشخاص  من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين ،تم ايقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم  تمهيداً لاحالتهم  لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة  بحكم الاختصاص.

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