القبض على عدة أشخاص امتهنوا سرقة المصلين

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه اشارة لمقطع الفيديو المتداول ، الذي يظهر فيه عدد من الاشخاص يقومون بنشل المصلين من امام مدخل احد المساجد بمحافظة جدة ، على ضوء ذلك تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع ، وقد أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة – بتوفيق من الله – من ضبط اربعة اشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين ،تم ايقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم تمهيداً لاحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة بحكم الاختصاص.