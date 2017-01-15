 لدورها في حفظ الامن دوريات أمن الطائف تواجدت لحماية الطلاب في الاختبارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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لدورها في حفظ الامن دوريات أمن الطائف تواجدت لحماية الطلاب في الاختبارات

لدورها في حفظ الامن دوريات أمن الطائف تواجدت لحماية الطلاب في الاختبارات
المناطق _عادل الزهراني

كثفت  دوريات الأمن بمحافظة الطائف صباح اليوم الاحد تواجدها الأمني كما هو متبع في مثل هذه المناسبات بالقرب من عدد من مدارس المحافظة طيلة فترة الإختبارات .
وكان في الموقع عدد من ضباط وأفراد دوريات الأمن في اكثر من موقع بجولة ميدانيةوذلك  بالتواجد الامني والمتابعة المكثفة بالقرب من الشوارع المحيطة بالمدارس والمجمعات وخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب والمراحل الدراسية وذلك للمحافظة على تأدية الطلاب الأختبارات في جو هادئ بعيد عن الأزعاج.
ولا يتوقف عمل رجال الأمن هنا، فهم العين الساهرة على راحة الوطن والمواطن، ويبذلون ما يستطيعون لحماية الوطن والمواطن.

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