لدورها في حفظ الامن دوريات أمن الطائف تواجدت لحماية الطلاب في الاختبارات

كثفت دوريات الأمن بمحافظة الطائف صباح اليوم الاحد تواجدها الأمني كما هو متبع في مثل هذه المناسبات بالقرب من عدد من مدارس المحافظة طيلة فترة الإختبارات .

وكان في الموقع عدد من ضباط وأفراد دوريات الأمن في اكثر من موقع بجولة ميدانيةوذلك بالتواجد الامني والمتابعة المكثفة بالقرب من الشوارع المحيطة بالمدارس والمجمعات وخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب والمراحل الدراسية وذلك للمحافظة على تأدية الطلاب الأختبارات في جو هادئ بعيد عن الأزعاج.

ولا يتوقف عمل رجال الأمن هنا، فهم العين الساهرة على راحة الوطن والمواطن، ويبذلون ما يستطيعون لحماية الوطن والمواطن.