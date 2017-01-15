الفريق البلوي يرعى فرضية إنقاذ عبارة تتعرض للغرق في البحر الأحمر بميناء ضباء..

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية العقيد البحري الركن/ ساهر بن محمد الحربي بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-يحفظه الله- للتطوير المستمر لمهارات واستعدادات رجال الأمن للمحافظة على الأمن والسلامة ، والإرتقاء بمستويات العمل المشترك مع الأجهزة الحكومية والخاصة في مواجهة كافة أنواع الحالات والاحداث التي من شأنها تعريض سلامة الأبرياء للمخاطر ، فقد تم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ١٧ ربيع الثاني للعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠١٧م ، وفي إطار تنفيذ مهام المملكة بالإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م ، تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية ، بحث وإنقاذ “٢/٣٨” برعاية معالي مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية الفريق/عواد بن عيد البلوي وحضور كافة أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة.

وقد تم التمرين الذي يهدف إلى مراجعة وتقييم وتدريب منسوبي الجهات المشاركة في تنفيذ كافة عناصر الخطة والتي تشمل البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث والنقل وتقديم العون للمتضررين ، وذلك في المياه السعودية المقابله لمسئوليات قطاع ضباء بمنطقة تبوك . وتضمنت فرضية التمرين جنوح سفينة ركاب على متنها ٦٠٠ شخص وهي في طريقها لدخول ميناء ضباء ما أدى الى إرتطامها بالشعب المرجانية بسبب تعطل محركاتها ونشوب حريق بغرفة المحركات وتسرب كميات كبيرة من الوقود .هذا وقد تم تمرير البلاغ بوسائل الإتصال الآمن من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة الى مركز البحث والإنقاذ البحري والجوي المشترك بجمهورية مصر العربية والى برج المراقبة بميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن فرضية التمرين بحث وإنقاذ “٢/٣٨” الذي تم إدارة وتنسيق كافة مراحله من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة التابع لحرس الحدود ، حققت ولله الحمد الغايات و الأهداف المرجوة منها حيث أظهرت كافة الجهات المشاركة والفرق الإسعافية والطبية والإدارية المساندة درجة عالية من الجاهزية والإستعداد وفق المهام المحددة لكل جهة مشاركة بالخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية .