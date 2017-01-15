 أمير القصيم يستقبل الأحمد بمناسبة تعيينه مديراً لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل الأحمد بمناسبة تعيينه مديراً لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل الأحمد بمناسبة تعيينه مديراً لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
المناطق _بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم المهندس صالح بن محمد الأحمد ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع .
ورحّب سموه بالمهندس الأحمد ، متمنياً له التوفيق في مجال عمله الجديد ، ومشيداً بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم من خلال خدمته ودعمه للمشاريع الزراعية بالمنطقة.
وأعرب المهندس الأحمد من جهته شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على متابعته واهتمامه ، مشيداً بما تلقاه من سموه من توجيهات تعينه في مجال عمله مديراً لإدارة فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم ، وتهيئ له الطريق لخدمة المزارعين في المنطقة .

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