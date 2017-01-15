بالصور ..خادم الحرمين الشريفين يزور ال الشيخ ويعزيهم بفقيدهم

في بادرة ليست بمستغربة قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واجب العزاء لإخوة وأبناء فضيلة الشيخ محمد بن إسحق آل الشيخ حيث زارهم في منزلهم اليوم الاحد وكان لكلماته عن الفقيد الأثر الكبير في نفوس ذويه ، الجدير بالذكر ان للمك سلمان علاقة قديمة بفضيلة الشيخ محمد رحمه الله تمتد لأكثر من نصف قرن .

وكان في استقباله حفظة الله أخ الفقيد الدكتور عبدالملك وبقية اخوانه وأبناءه الاستاذ احمد والدكتور حسن والأستاذ هشام والدكتور عبدالعزيز والدكتور عبداللطيف والأستاذ فيصل .

وقدم ذوي الفقيد شكرهم العميق وتقديرهم لزياراته حفظه الله التى لم تنقطع وسؤاله عنه منذ ان كان الفقيد في المستشفى سائلين المولى عز وجل ان يمد في عمره وان يسدد على طريق الخير خطاه .