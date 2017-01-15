 بالصور ..خادم الحرمين الشريفين يزور ال الشيخ ويعزيهم بفقيدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور ..خادم الحرمين الشريفين يزور ال الشيخ ويعزيهم بفقيدهم

بالصور ..خادم الحرمين الشريفين يزور ال الشيخ ويعزيهم بفقيدهم
المناطق _الرياض
في بادرة ليست بمستغربة قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واجب العزاء لإخوة وأبناء فضيلة الشيخ محمد بن إسحق آل الشيخ حيث زارهم في منزلهم اليوم الاحد وكان لكلماته عن الفقيد الأثر الكبير في نفوس ذويه ، الجدير بالذكر ان للمك سلمان علاقة قديمة بفضيلة الشيخ محمد رحمه الله تمتد لأكثر من نصف قرن .
وكان في استقباله حفظة الله أخ الفقيد الدكتور عبدالملك وبقية اخوانه وأبناءه الاستاذ احمد والدكتور حسن والأستاذ هشام والدكتور عبدالعزيز والدكتور عبداللطيف والأستاذ فيصل .
وقدم ذوي الفقيد شكرهم العميق وتقديرهم لزياراته حفظه الله التى لم تنقطع وسؤاله عنه منذ ان كان الفقيد في المستشفى سائلين المولى عز وجل ان يمد في عمره وان يسدد على طريق الخير خطاه .

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