 إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب تعلن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب تعلن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض

إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب تعلن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض
Saudi men visit the Third Riyadh International Book Fair in the Saudi capital on March 12, 2008. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR (Photo credit should read HASSAN AMMAR/AFP/Getty Images)
المناطق _واس

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 م الذي تُنظمه وزارة الثقافة والإعلام عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 17 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق 15 يناير 2017 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى الموافق 14 فبراير 2017م.
وتسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب www.riyadhbookfair.org.sa لاستقبال الطلبات.
وأوضح مستشار معالي وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي أنه يشترط على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوال مقدم الطلب، ومعلومات عن الكتاب مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام”.
وأضاف أن اللجنة المختصة في إدارة المعرض ستقوم بتدقيق بيانات المتقدمين وفق المعايير المحددة مع مراعاة أعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض مؤكدة على أهمية الالتزام بالزمان والمكان في حال تحديدهما”.
الجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب القادم يفتتح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الأربعاء 9 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 8 مارس 2017م ويستمر لمدة 10 أيام ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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