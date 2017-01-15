 #توقيع_يكلف_معلمة_حياتها والمغردون كيف تنام باطمئنان ياوزير التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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#توقيع_يكلف_معلمة_حياتها والمغردون كيف تنام باطمئنان ياوزير التعليم

#توقيع_يكلف_معلمة_حياتها والمغردون كيف تنام باطمئنان ياوزير التعليم
المناطق _عادل الزهراني

توفيت المعلمة غاده المطيري بحادث مروري مروع ، بعد ان كانت متجه للدوام لتوقيع الحضور لمدرستها بدون  تواجد  طالبات  كما  حال  جميع  المدارس وتفاعل رواد التواصل بإنشاء  هاشتاق على تويترت#توقيع_يكلف_معلمة_حياتها

متذمرين  من القرار بعد وفاة المعلمة رحمها الله واسكنها  فسيح جناته.
وكانت اراء المغردين كلها تطالب بالغاء الدوام لاجل التوقيع فقط وكانت  آراء  المغردين  تطالب  حلا  للقضية  التي  ازهقت  كثيرا من  الأرواح  فقد  رصدنا  عدد من  المغردين فمنهم
_سليمان المقيطيب
“‏رحمها الله، ‏هل هذا يرضي ذوي الشأن؟ ‏نفوس تزهق بلافائدة، هل تعلم الوزارة أن دوام الابتدائي والتربية الخاصة هوتوقيع فقط!”.

– عبدالله الذيب
“حسبنا الله ونعم الوكيل، يفترض أن لا يتم تكليف المعلم والمعلمة بالحضور من أجل توقيع حضور وانصراف في المدارس البعيدة”.

– مساعد الحمودي
“ياوزير التعليم كن شجاعًا، وأصدر قرارًا تؤجر عليه ويحسب لك، أوقف هذاالعبث، أن تتجشم المعلمة المتاعب وعناء السفر للتوقيع!”.

– سويد بن جهاد
“‏صاحبي فصل زوجته لأنه يجد كل صباح ورقة منها كاتبه فيها وصيتها (عيالي أمانة عندك إذا صار علي حادث وتوفيت) أي حياة هذه!”.

حال معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال العمل هو التوقيع فقط  ثم الرجوع للمنزل وقطع مئات الكيلو مترات #توقيع_يكلف_معلمه_حياتها

المعلمات حياتهم في خطر بسبب التعيينات لماذا لايوجد حلول لهم #توقيع_يكلف_معلمه_حياتها

#توقيع_يكلف_معلمه_حياتها يسروا ولا تعسروا الانضباط في العمل مطلوب لكنّ المرونه مرغوبه اذا كان الحضور لمجرد التوقيع فلا داعي له،اللّهم ارحمها

معلمين المرحلة الابتدائية أسسوا طلاب الصفوف الأولية ورصدوا درجاتهم .. وقدموا للمتفوقين الهدايا. لماذا الدوام؟ #توقيع_يكلف_معلمه_حياتها

#توقيع_يكلف_معلمه_حياتها لاحول ولاقوةالابالله رحمهاالله وغفرلها هل هذا يرضي ذوي الشأن؟! نفوس تزهق بلا فائدةاو هدف مرجو أنت حسبناونعم الوكيل

#توقيع_يكلف_معلمة_حياتها كل مسؤول كان بإمكانه حل المشكلةولم يبادر بحلهاوأنهاء معاناتهم كيف تنام باطمئنان ياوزير التعليم.

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