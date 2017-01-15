 تسمية إحدى لجان الاختبارات باسم البطل “عواجي” بمجمع تعليمي بالمهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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تسمية إحدى لجان الاختبارات باسم البطل “عواجي” بمجمع تعليمي بالمهد

تسمية إحدى لجان الاختبارات باسم البطل “عواجي” بمجمع تعليمي بالمهد
المناطق _عادل الزهراني

وضع أحد المجمعات التعليمية بمحافظة مهد الذهب اسم البطل جبران عواجي على إحدى قاعات الاختبار وذلك تقديراً لدوره البطولي في التصدي لبعض عناصر الفئة الضالة ، حيث بادر مجمع الرقابية التابع لتعليم المهد بتسمية لجان الاختبارات بأسماء عدداً من رموز الوطن وشهداء الواجب تقديرا لجهودهم وتضحياتهم الوطنية وكذلك لترسيخ التضحية وحب الوطن في نفوس الطلاب . حيث تم تسمية إحدى لجان الاختبار باسم البطل جبران عواجي أحد منسوبي وزارة الداخلية والذي تصدى لاثنين من الإرهابيين بحي الياسمين بالرياض ، كما ضمت لجان الاختبارات أسماء بعض شهداء الواجب منهم العقيد الركن عبد الله السهيان يرحمه الله والنقيب عبد الرزاق الملحم يرحمه الله وغيرهم من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن . وأشاد مدير تعليم المهد عبد الله السحيمي خلال جولته الميدانية لمتابعة سير الاختبارات بمبادرة مجمع الرقابية التعليمي بوضع أسماء الشهداء على قاعات الاختبارات داعياً الله للشهداء بالرحمة والمغفرة ومتمنياً للبطل عواجي بالشفاء العاجل

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