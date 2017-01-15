مراكز التأهيل والرعاية النهارية بالرياض تحتفل بختام انشطتها وتقيم عدداً من المحاضرات

احتفل مركزا الرعاية النهارية بحي القدس والتأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض “كلٍ على حدة” بختام أنشطتهما الفصلية لفئاتهما من ذوي الإعاقة وذلك بإقامة مجموعة من الفقرات المسرحية والمسابقات الثقافية والأركان التعليمية والترفيهية والتي لاقت استحسان الحاضرات من الطالبات والمقيمات ومنسوبات المركزين .

فيما أقامت وحدة التربية الخاصة في مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس محاضرةً لمنسوباتها وبعض مدربات الإعاقة من مركزي تأهيل الملز والدرعية عن “فنيات التعامل مع فئات ذوي الإعاقة” للأخصائية النفسية ماجدة عبدالقادر والتي تطرقت إلى إستراتيجية التعامل مع ذوي الإعاقة وبعض الاعتبارات التي يجب ان يراعيها المختص في التقييم والتدريب.

كما اقام مركز الرعاية النهارية بحي القدس وبحضور “25” سيدة من أمهات الحالات ومنسوبات المركز محاضرةً عن “علم النفس والأسرة” تحدثت فيها المدربة “أشواق باحشوان” عن مفهوم الإرشاد الأسري والاتجاهات الوالدية وأثرها في الطفل ذو الإعاقة مع طرح العديد من التجارب الميدانية التي أثرت المحاضرة .

يُشار إلى أن مراكز التأهيل والرعاية تهدف من خلال إقامة هذه الأنشطة الاجتماعية والمحاضرات إلى تحسين القدرات الإدراكية والحركية لفئاتها المشمولة بالرعاية ، وتطوير مهارات جميع المختصين الذين يعملون معهم