 تقنية الدمام تطرح 230 وظيفة لخريجيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خالد الفيصل: “مليون ريال” جائزة مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال مؤتمر باريس: حدود 67 تبقى اساس حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بداية ناجحة لانطلاقة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم الليث تقنية الدمام تطرح 230 وظيفة لخريجيها وزير الخارجية: حل القضية الفلسطينية موجود.. ولكنه يفتقد الإرادة السياسية مراكز التأهيل والرعاية النهارية بالرياض تحتفل بختام انشطتها وتقيم عدداً من المحاضرات (سابك) تتبرع بـ9 ملايين ريال لإغاثة الأشقاء في سوريا أمطار على مراكز محافظة أملج الشمالية تعرف على قصة بيت الشاعر مساعد الرشيدي..”شيخنا مثل البحر زامي مده ….لي صفق موجه تصير السما مينا” تقرير: تحسن مؤشرات الاقتصاد في المدن المحررة من الميليشيات الحوثية السفارة في القاهرة: لا يوجد مرضى سعوديون محتجزون في مصر تسمية إحدى لجان الاختبارات باسم البطل “عواجي” بمجمع تعليمي بالمهد

تقنية الدمام تطرح 230 وظيفة لخريجيها

تقنية الدمام تطرح 230 وظيفة لخريجيها
المناطق_الدمام

اختتمت الكلية التقنية بالدمام ممثلة في وحدة شؤون الخريجين فعاليات ملتقى التوظيف الثالث 2017 بمشاركة 11شركة ومؤسسة بإجمالي الفرص الوظيفية للدبلوم والبكالوريوس التقني 230 وظيفة وذلك بمقر الكلية بالدمام.
وأوضح مدير وحدة شؤون الخريجين عبدالعزيز بن يحيى اليحيى أن البرنامج الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي يهدف إلى المساهمة في توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل والمساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل القوى العاملة وإيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلاءم مع قدراتهم وتخصصاتهم وربط الكلية بالقطاع الخاص وتنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية وتعريفهم بالإمكانيات المتاحة وتقديم دورات للباحثين عن العمل في السيرة الذاتية من خلال دورة التأهيل الوظيفي بإيجاد فرص وظيفية لكل خريج.

وفي نهاية الملتقى سلم وكيل الكلية لشؤون الخريجين عبدالله الهزاع شهادات الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة في الملتقى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>