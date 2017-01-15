بداية ناجحة لانطلاقة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم الليث

انتظم صباح اليوم الأحد أكثر من (١٦) ألف طالب وطالبة في المدارس المتوسطة والثانوية (بنين وبنات) في إدارة التعليم بمحافظة الليث و مكتبي التعليم بأضم وربوع العين في قاعات الفصول الدراسية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨ هـ وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتجهيزات المدرسية ، وبإشراف ومتابعة من كافة قيادات الإدارة وبمشاركة (٢٠٠) مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية شاركوا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد المدارس والاطلاع على وضع سير الاختبارات فيها وتذليل كافة الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول .

و بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات ، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية و دعم سير نجاح خطة الاختبارات في الميدان .

بدوره طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات , معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع المقبل موعد آخر أيام الاختبارات , وأثنى ( البركاتي ) على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية , كما أشاد بالمتابعة المستمرة للمشرفين التربويين و المشرفات التربويات ، معتبرا أن الاختبارات تمثل واحدة من الفعاليات التربوية المجدولة على مدى العام الدراسي ولا يجب أن تأخذ الكثير من الرهبة والخوف أو القلق أو إعطاء الأمر أكبر مما يجب ، كونها وسيلة قياس للتحصيل العلمي ومؤشراً صادقاً لإيضاح واقع العمل المقدم والجهد المبذول ومدى نجاحه في الميدان التربوي .

وكان ( البركاتي ) قد تواجد مع ساعات الصباح الأولى بمدرسة الفيصل المتوسطة ، وتابع بنفسه شخصياً انتظام الطلاب في لجان الاختبارات ، و أبدى سعادته بما لمسه من انتظام وسير طبيعي لاختبارات الطلاب , مشيراً إلى أن ذلك دليل على تجاوز رهبة الاختبارات من قبل الطلاب والعودة لسير الحياة اليومي وبشكل طبيعي ، مشيراً بأنه لم تسجل أي حالات غياب لافته أو تأخر .

مبادرات متميزة …

وفي لمسة وفاء وضمن تفعيل مبادرات كيف نكون قدوة تزينت قاعات الاختبار بمدرسة الأمير سعود بن عبدالمحسن بالقعبة بأسماء شهداء الواجب من أبناء محافظة الليث والذين استشهدوا في سبيل الله دفاعا عن أرض الوطن ، وتأتي هذا المبادرة تخليدا لذكراهم و وفاء وعرفانا بما قدموه من تضحيات عظيمة من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته وأهله.

كما تصدر شعار ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة؟ سجلات ولجان الاختبار بمدرسة ولي العهد المتوسطة بالليث.

فيما استقبلت مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز بحفار وكعادتها السنوية الطلاب بالورود في جو من البهجة والسرور.

و على صعيد آخر حرصت الكثير من المدارس على استقبال طلابها وطالباتها بتقديم العصائر والفواكه والوجبات الغذائية والمياه الصحية بهدف تهيئة الطلاب للاختبارات وكسر روتين الاختبارات وابتكار برامج تربوية جديدة لتهيئة الطلاب نفسياً وتربوياً، والتخفيف من حدة القلق والتوتر والتي عادة ما تنتاب الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة ، و ابتكار أركان ووضع دواليب لحفظ الكتب والمقررات الدراسية وحمايتها من التلف والعبث والامتهان بعد نهاية اختبارات كل يوم.