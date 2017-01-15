 كيري: غير مناسب الإشارة إلى احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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كيري: غير مناسب الإشارة إلى احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

كيري: غير مناسب الإشارة إلى احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد إن إدراج أي إشارة إلى خطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في البيان الصادر عن اجتماع باريس بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان سيصبح أمرا غير ملائم. وقال كيري للصحفيين بعد اجتماع 70 دولة لبحث إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني “نوقش الأمر (نقل السفارة) علانية في الداخل وهذا ليس له صلة بالمحافل الدولية في هذا التوقيت. هذا غير مناسب.” وأكد بيان صدر عن الاجتماع الذي استغرق يوما واحدا اليوم الأحد أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين وحذرت الدول في البيان من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات. وأضاف كيري أنه يأمل أن توافق إدارة ترامب على حضور محادثات مع روسيا وإيران وتركيا في أستانة بشأن إنهاء الصراع السوري

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