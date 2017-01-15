مؤتمر باريس: حدود 67 تبقى اساس حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاحد في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط عقد في باريس، ان اي حل للنزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين يجب ان يستند الى حدود العام 1967 وقرارات الامم المتحدة. وقال ايرولت في اشارة الى القرارات التي تدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي المحتلة منذ حرب العام 1967 “من المفيد التذكير بالاساس، والاساس هو حدود العام 1967 وقرارات الامم المتحدة الاساسية”.

وكان دبلوماسيون من نحو 70 بلدا قد عقدوا اجتماعا في باريس، اليوم الأحد، لدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط، فيما اتجهت أنظارهم إلى الحكومة الأمريكية الجديدة، ومخاطرتها المحتملة للتوسط في اتفاق لإقامة دولة فلسطينية دائمة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.وخلال حديثه إلى وزراء ودبلوماسيين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند “إن حل الدولتين ليس حلم نظام من الماضي، إنه لا يزال هدف المستقبل للمجتمع الدولي بكافة أطيافه”.وبدا أن أولاند يرد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف المحادثات بأنها “الانتفاضات الأخيرة لعالم الأمس” خلال اجتماع لمجلس الوزراء في القدس.وقال نتنياهو ” عالم الغد سيكون مختلفا – وهذا قريب للغاية”.ويغيب الممثلون الإسرائيليون والفلسطينيون عن المحادثات وسط انتقادات إسرائيلية قاسية للمؤتمر.وينعقد المؤتمر قبل خمسة أيام فقط على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة