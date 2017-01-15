 رياض محرز يقود الجزائر لتعادل مثير أمام زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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رياض محرز يقود الجزائر لتعادل مثير أمام زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يقود الجزائر لتعادل مثير أمام زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
المناطق_متابعات

إنتزع منتخب الجزائر تعادلا مثيرا أمام  منتخب زيمباوي بنتيجة 2-2 لحساب الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون .

لتتواصل  لغة التعادلات في اللقاء الثالث على التوالي بالنسخة الحالية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ليرتضي كل منتخب بنقطة حتى معرفة نتيجة قمة المجموعة الثانية بين تونس والسنغال بعد قليل لمعرفة ترتيب المجموعة .

البداية جاءت بألوان محاربي الصحراء عندما نجح رياض محرز لاعب ليستر ستي ومنتخب الجزائر وأفضل لاعب في أفريقيا للعام المنقضي من تدوين الهدف الأول بعد إختراق ناجح من الناحية اليسرى لزيمبابوي  ليسدد في المرمى .

لم يحتاج منتخب زيمبابوي سوى 5 دقائق ليقلب الطاولة على المنتخب الجزائري بفضل مهارات الجناح المتألق خامات بليات  ونجح بالفعل في  تسجيل هدف التعادل من جملة  ضربت دفاع الجزائر ليسدد كوداكواتشي في المرمى .

الدقيقة 29 يحصل منتخب زيمبابوي على ركلة جزاء لم يتوانى حكم اللقاء في إحتسابها بعد توغل ناجح من الناحية اليمنى للجزائر نفذها نياشا موشيكوي بنجاح .

تعددت الفرص من كلا الجانبين بأفضلية نسبية للجزائر الذي رفض الخسارة  ونجح رياض محرز في تسجيل هدف التعادل مع حلول الدقيقة 82 من زمن المباراة .

ليطلق الحكم صافرة نهاية  المواجهة الممتعة التي جمعت الجزائر بزيمبابوي .

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