 المفتي يدعو للمشاركة في حملة “أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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المفتي يدعو للمشاركة في حملة “أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”

المفتي يدعو للمشاركة في حملة “أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”
المناطق_الرياض

طالب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المواطنين والمقيمين في المملكة بالمشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”، معتبراً المشاركة فيها واجب ديني ووطني عظيم.

وقال:”إنّ جنودنا البواسل من القوات المسلحة وغيرهم يقومون بأداء واجب ديني ووطني عظيم، في تواجدهم وانتشارهم في الحد الجنوبي من بلادنا المباركة؛ وذلك ذوداً عن حياض هذا الوطن الغالي، وقد سجلت القوات السعودية المرابِطة على الحد الجنوبي مواقف بطولية وانتصارات كبيرة على الأعداء في مختلف الأصعدة والميادين، كما أنّ عدداً منهم كتب الله لهم الشهادة، ومنهم من تحمّل جراحات وإصابات في أجسادهم في المواجهة الباسلة مع العدو”.

وأضاف:”إنّ هؤلاء الأبطال لهم علينا حق التكريم والتقدير والإجلال، كما أن لهم علينا حق الوقوف بجانبهم، ودعمهم بالدعاء والتأييد باللسان والقلم والبيان، وتعبيراً عما نكنّه لهؤلاء الأبطال من الفخر والاعتزاز بهم وبما يقومون به من الرباط والجهاد، قامت القيادة الرشيدة بتنظيم حملة تبرع بالدم لهم تحت عنوان “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”، لتساهم هذه المبادرة في رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ولتكون رسالة لكل العالم أن المملكة خط أحمر، وأن جميع مواطنيها يقدمون دماءهم فداء لهذا الوطن الغالي ولقيادته الرشيدة، فنحن بدورنا نهيب بأبناء الوطن بالمشاركة الفاعلة في هذه الحملة الطيبة والتبرع بالدم لهؤلاء الأبطال، وهذا أقل ما يجب على المواطن تجاههم”.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تمت الموافقة عليها من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، وسوف تنطلق يوم الأربعاء ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ، بإشراف من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وسوف تتوزع أماكن التبرع بالدم في عدد من الأماكن داخل الجامعات، وفي بنوك ومراكز التبرع بالدم، والعديد من الأماكن المختلفة باستخدام مراكز التبرع بالدم المتنقلة.

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