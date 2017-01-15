 الجمارك تضبط 41 مليون مادة مقلدة ومغشوشة و15 مليون حبة مخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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الجمارك تضبط 41 مليون مادة مقلدة ومغشوشة و15 مليون حبة مخدرة

الجمارك تضبط 41 مليون مادة مقلدة ومغشوشة و15 مليون حبة مخدرة
المناطق_متابعات

أصدرت الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها للربع الرابع من العام الماضي 2016م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 6.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات 124 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 39.5 مليار ريال.

وكشف التقرير عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت 41.440.522 وحدة، بقيمة إجمالية لهذه المواد المضبوطة بلغت 311.200.831 ريالا.

وبلغت إحصائية الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس 19.253.636 وحدة.

كما أوضح التقرير إجمالي المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تم الإقرار عنها خلال نفس الفترة، حيث بلغت 34.423.364.000 ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية خلال نفس الفترة 5.342.645 مركبة.

وحول ما تم ضبطه من المخدرات أوضح التقرير أنه تم خلال الفترة المشار إليها ضبط 76 كيلو غراما من المواد المخدرة، فيما بلغ ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة 15.371.481 حبة، وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة 97996 زجاجة خمر.

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