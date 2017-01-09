رئيس الوزراء البحريني: لا حليف أصدق وأوثق وأقوى للأمة العربية من السعودية المناطق_المنامة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمملكة البحرين أنه لا حليف أصدق وأوثق وأقوى للأمة العربية والإسلامية من المملكة العربية السعودية لمكانتها وثقلها العالميين.

وقال خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية يتقدمهم الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ، والأمين العام للاتحاد ناصر العثمان بمناسبة انطلاق المؤتمر السادس للاتحاد الذي تستضيفه مملكة البحرين : إن الاتحاد تجربة ناجحة في الخليج ودولة الإمارات العربية المتحدة دليل ساطع على ذلك، مشيراً إلى أن قادة دول مجلس التعاون يقظون حيال الأطماع التي تحدق بدول مجلس التعاون، وأدركوا التحديات وتعاملوا معها بحكمة، فنجحوا في الحفاظ على دولهم وشعوبهم من المؤامرات التي تستهدفهم ، وجعلوا دول مجلس التعاون بقعة تنعم بالأمن والاستقرار. وأشاد سموه بالمكانة العالية التي تحتلها الصحافة الخليجية في تنوير الرأي العام والدفاع عن حق الشعوب الخليجية في العيش بأمن وسلام، والوقوف بقوة في مواجهة محاولات الاختراق والمخططات التي تستهدف تشويه ما حققته من منجزات.

ونوه سموه بنهج الصحافة الخليجية وما وصلت إليه من مراتب متقدمة، مشيداً بجهود رجالات الصحافة الخليجيين ودورهم في حمل أمانة الكلمة الصادقة والدفاع عن أوطانهم والوقوف سداً منيعاً في مواجهة حملات التضليل والتشويه التي تتعرض لها.

من جانبهم، عبر رئيس وأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية عن خالص اعتزازهم بما يكنه سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين من تقدير كبير ودعم متواصل للصحافة ورجالاتها، مشيدين بما يوليه من اهتمام بدفع مسيرة اتحاد الصحافة الخليجية وتحقيق أهدافه.