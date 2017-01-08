أمير الباحة يتفقد محافظة قلوة ويفتتح عددا من المشاريع

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لا تألو جهداً في تقديم جميع الخدمات لضمان راحة ورفاهية المواطنين ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الرؤية والأهداف الضامنة لرفاهية المواطن في ظل ما يلقاه من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

ونوه سموه خلال لقائه اليوم بقاعة الاستقبالات في محافظة قلوة مشائخ وأهالي محافظة قلوة للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وذلك على هامش زيارة سموه التفقدية للمحافظة ، بما تشهده المحافظة والمراكز التابعة لها من مشروعات تنموية الهدف منها تحقيق راحة ورفاهية المواطنين.

من جانبه عبر محافظ قلوة عبدالله بن زايد الحربي في كلمته خلال اللقاء باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على ما تجده المحافظة من دعم واهتمام، مثمناً لسموه هذه الزيارة التفقدية التي تأتي في إطار الحرص على توفير ما يحتاجه أهالي المحافظة من خدمات .

بعد ذلك اطلع سمو أمير الباحة على عددٍ من اللوحات في مقر المحافظة التي تبرز المشروعات الخدمية والتنموية ، المتضمنة مشاريع المياه بتكلفة تقارب 180 مليون ريال ، وتشمل إنشاء مبنى للمياه وشبكة للصرف الصحي ومشروع نقل المياه لعدد من الأودية ونقل المياه من سد عليب إلى مشروع الشعراء ومحطة لتنقية المياه ، ومشاريع إدارة الطرق التي تشمل استكمال طريق وادي سبه بتكلفة 68 مليون ريال ، واستكمال وصلة طريق وادي غليلة بتكلفة 30 مليون ريال ، ومشاريع الكهرباء المتضمنة ربط محطة شمال نمرة المخواة- قلوة بتكلفة 73 مليون ريال ، وتركيب قواطع ١٣٢ ك.ف بتكلفة بأكثر م 40 مليون ريال ، إلى جانب مشروعات الشؤون الصحية تحت التنفيذ ، التي تشمل خمسة مراكز صحية في قلوة والمضحاة وغليلة ودوقة ووادي ريم بتكلفة 17 مليون ريال ، وانجاز مركزين للصحة في كل من الرميض وحصن الحبس بتكلفة 7 ملايين ريال ، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية التي تضمنت إنشاء مدارس للبنين والبنات وصالة متعددة الأغراض.

كما شاهد سموه معرض التشكيل بالخط العربي الذي يضم مجموعة من اللوحات شارك بها عدد من معلمي التربية الفنية بمكتب التعليم بقلوة.

عقب ذلك استقبل الأمير مشاري بن سعود عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بسرعة تنفيذها .

بعدها توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى مقر مبنى بلدية قلوة الجديد ، حيث قام سموه بقص الشريط إذاناً بافتتاح المبنى ، ثم أزاح الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي بلغت تكلفته 9 ملايين ريال ، كما اطلع سموه على اللوحات الخاصة بالمشروعات البلدية التنموية التي تم تنفيذها بمحافظة قلوة بتكلفة 168 مليون ريال والمشاريع الجاري تنفيذها بتكلفة 104 ملايين ريال والمشاريع البلدية تحت الترسية بتكلفة 132 مليون ريال ، مستمعا سموه لشرحٍ من رئيس بلدية قلوة المهندس عوض القحطاني عن هذه المشروعات التي تتضمن مشاريع تحسين وتجميل مداخل المحافظة ومشاريع سفلتة وإنارة ومشاريع العبارات للطرق ودرء أخطار السيول ومشاريع حدائق ومنتزهات وملاعب للشباب وممرات وساحة للاحتفالات وقاعة مؤتمرات ومركز حضري ومشروع تطوير المنطقة المركزية بقلوة ، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية لمعارض السيارات وورش للسيارات والورش المهنية.

وعقب الافتتاح تسلم سمو أمير الباحة هدية تذكارية من رئيس بلدية قلوة بهذه المناسبة .

ثم انتقل سموه إلى مقر مبنى نادي قلوة الرياضي ، حيث قص سموه الشريط إذاناً بافتتاحه ، ثم تجول في المبني ، واستمع إلى شرحٍ من رئيس مجلس إدارة نادي قلوة المكلف سعد الدويحي الزهراني ، عن المشروع الذي بلغة تكلفته مليوني ريال ويقع على مساحة 43 ألف متر ، ويضم صالات رياضية ومسابح وملعب لكرة القدم ، مشيراً إلى أبرز منجزات النادي خلال الفترة الماضية في مختلف الألعاب.

وفي ختام الجولة قدمت لسموه الرئاسة الفخرية لنادي قلوة الرياضي ، فيما تسلم سموه هديه تذكارية بهذه المناسبة من رئيس النادي .

رافق سموه خلال الزيارة أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي ومدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين في المنطقة.