 الشباب يخسر بن يطو وباهبري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 17 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 15 يناير 2017 ميلاديا

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الشباب يخسر بن يطو وباهبري

الشباب يخسر بن يطو وباهبري
المناطق_الرياض

أخطر الجهاز الطبي لفريق الشباب نظيره الفني عن غياب المهاجم الجزائري محمد بن يطو ولاعب الوسط هتان باهبري عن مواجهة وج الخميس المقبل في دور الـ٣٢ من مسابقة كأس خادم الحرمين لعدم جاهزيتهم الطبية إذ تعرضا لتمدد في الرباط والعضلة، وسيغيب المهاجمين اسماعيل مغربي ورخي الشمري وعبدالرحمن خير الله لأسباب طبية.

وأستعان المدير الفني سامي الجابر بتسعة لاعبين من الفريق الأولمبي لتعويض النقص العددي الحاد الذي يعاني منه الفريق جراء الإصابات، ومن المنتظر أن يزج بعدد منهم كعناصر أساسية في مواجهتي وج والأهلي المقبلتين.

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