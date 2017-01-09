الراشد والبنعلي والمسحل والطويرقي يمولون صفقات الاتفاق الشتوية ويؤكدون ثفتهم بالإدارة

تكفل رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبدالرحمن الراشد، ونائبيه عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل إلى جانب الدكتور هلال الطويرقي بتمويل تعاقد الفريق الأول لكرة القدم مع اللاعبين الأجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اجتماعاً قد جمع الرباعي الشرفي إلى جانب رئيس النادي السابق أحمد الدوسري بلجنة فريق كرة القدم التي تضم رئيس النادي خالد الدبل، ونائبه حاتم المسحل، وعضوي مجلس الإدارة بدر العبدالكريم، ومعاذ العوهلي، بحضور أمين عام النادي إبراهيم القاسم وأمين الصندوق بندر العليو حيث جرى خلاله بحث متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة وسبل دعمه بما يعزز تحقيق الأهداف المرسومة، مشددين في الوقت نفسه على ثقتهم بالعمل القائم من الناحيتين الإدارية والفنية.

وسجل الاتفاق أول صفقاته في الفترة الشتوية بالتعاقد مع المهاجم البوليفي الدولي ياسماني دوك، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي لحسم التعاقد مع اللاعب الآخر خلال اليومين المقبلين.

وثمن رئيس الاتفاق خالد الدبل دعم شرفيي النادي مؤكداً بأن الاجتماع الأخير كان مثمراً من جميع النواحي.

وقال: “لم يكن مستغرباً لنا هذا الدعم، وتلك الوقفة، وسعادتنا في مجلس الإدارة أكبر ليس بالدعم فقط بل بالثقة التي حظينا ولا زلنا نحظى بها من هيئة أعضاء الشرف”.

من جهة ثانية شارك لاعب الوسط محمد كنو في تدريبات فريقه اليوم (الأحد) بعدما كان قد غادر تدريب أمس بعد تعرضه لكدمة في قدمه حيث أظهر جاهزية تامة للمشاركة في مباراة ضمك المقبل يوم الأربعاء المقبل في الدور الـ 32.

وتقرر أن يلتحق مدافع الفريق حسن كادش بتدريبات الفريق غداً (الاثنين) بعد فراغه من معسكر المنتخب الأول حيث سيكون في مقدمة المشاركين في مباراة ضمك.