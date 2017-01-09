 الحارثي: رفع الطاقة الاستيعابية بمستشفى الظهران العام إلى 100 سرير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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الحارثي: رفع الطاقة الاستيعابية بمستشفى الظهران العام إلى 100 سرير

الحارثي: رفع الطاقة الاستيعابية بمستشفى الظهران العام إلى 100 سرير
المناطق_منال الدوسري
كشف مدير عام مستشفى الظهران العام الأستاذ مبارك الحارثي عن سعيهم لرفع الطاقة الاستيعابية بالمستشفى من 60 سرير إلى 100 سرير، موضحاً أنه يتم حالياً التنسيق في هذا الجانب مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك، وأن رفع الطاقة الاستيعابية سيتم بعد أعمال ترميم وزيادة الطاقم الإداري والفني بالمستشفى .
وقال الحارثي خلال استضافة إدارة المستشفى لمجموعة إعلاميو الشرقية أمس الأول أن مستشفى الظهران العام يشهد خلال الفترة الحالية عملية تطوير على مختلف الأصعدة، حيث استقبل المستشفى مؤخراً مجموعة من المهندسين والمهندسات قدموا لهم العديد من الدراسات والمشورات والدعم اللوجستي، كما أشاد بدور لجنة أصدقاء المرضى، والشركات التي تهتم بجانب المسؤولية الاجتماعية وفي مقدمتها شركة ارامكو السعودية .
وأضاف أن نسبة أشغال الأسرة في المستشفى بلغت 98% ، كما يوجد أيضًا برنامج الطب المنزلي  ويستهدف حالياً خدمة 155 مريض .
الجدير ذكره أن زيارة مجموعة إعلاميو الشرقية لمستشفى الظهران العام تأتي إنطلاقاً من رسالة الإعلام الهادف وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به إدارة المستشفى، حيث استمع رئيس المجموعة حسن قبلان القحطاني والأعضاء إلى شرح تفصيلي عن رؤية وأهداف ورسالة إدارة المستشفى، وشارك بالمناسبة عدد من نزلاء ونزيلات المستشفى والذين استعرضوا قصههم والتي حملت بين طياتها العبرة والمعاناة والطموح في آن واحد ..
بعدها قام أعضاء ” المجموعة ” بجولة على كافة المرضى واستمع الجميع إلى ملاحظات ومرئيات النزلاء وقدمت المجموعة باقات الورد ، ورافق المجموعة في جولتهم مدير عام المستشفى الاستاذ مبارك الحارثي ، والدكتور فائز الخضراوي ، ومدير العلاقات العامة والاعلام فيصل زارب القحطاني

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