 وفد الأمم المتحدة لمحاربة الفقر يزور جمعية البر الخيرية بالعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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وفد الأمم المتحدة لمحاربة الفقر يزور جمعية البر الخيرية بالعارضة

وفد الأمم المتحدة لمحاربة الفقر يزور جمعية البر الخيرية بالعارضة
المناطق_جازان

قام وفد من منظمة الامم المتحدة لمحاربة الفقر صباح اليوم بزيارة لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان برئاسة البروفيسور فيليب ورافق الوفد مدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجازان الأستاذ علي الحربي ورئيس جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الدكتور أحمد البهكلي ووفد من هيئة حقوق الإنسان بالرياض وجاءت الزيارة للاطلاع والاستفادة مما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات للمستفيدين حيث تعتبر جمعية البر الخيرية بالعارضة نموذجاً مميزاً ورائداً للأعمال الخيرية بالمنطقة .

وكان في استقابلهم لدى وصولهم لمقر الجمعية بحي بطحان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حسين أحمد حريصي ومدير الجمعية الأستاذ طالع مغدر الجابري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين حيث اطلع الوفد على أعمال الجمعية واهم انجازاتها وبرامجها النوعية في تأهيل الأسر الفقيرة والمرأة ومشاريعها التي تقدمها للنازحين من الأسر السعودية واليمنية.

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