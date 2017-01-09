 مدير التعليم ومساعديه يتفقدو سير الاختبارات لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة باختبارات تعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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مدير التعليم ومساعديه يتفقدو سير الاختبارات لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة باختبارات تعليم الطائف

مدير التعليم ومساعديه يتفقدو سير الاختبارات لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة باختبارات تعليم الطائف
المناطق_عادل الزهراني

دخل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي وسط استعدادات مبكرة من الادارة العامة للتعليم والمدارس بالطائف والمحافظات التابعة لها وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني ومساعديه . وفيما لم تسجل أي عوائق أو ملاحظات تعكر الصفو اتسمت الاختبارات في يومها الأول بالهدوء والانسيابية وفي أجواء مثالية بعيدة عن القلق والتوتر مما أسهمت في أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة . ووقف الدكتور الشمراني على سير الاختبارات بمجمع الأمير محمد بن عبد الرحمن واطمأن على سير أعمال اللجان بالشكل الصحيح واطمأن على انتظام الطلاب في اختباراتهم . كما تابع مساعدي المدير العام للبنين والبنات  انطلاقة الاختبارات في يومها الأول للاطمئنان على أدائها بكل يسر ، كما تابع مديرو ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذين يتجاوز عددهم 900 الاختبارات والرفع بتقارير الكترونية وورقية عن سير الاختبارات إلى لجنة الاختبارات بالإدارة .
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كانت قد أعلنت منذ وقت مبكر جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأدائهم اختبارات منتصف العام وتهيئتها لجميع الظروف الملائمة والتي تساعد الطلاب والطالبات سواء في المدارس الصباحية أو المسائية أو الليلية وكذلك أبناء المرابطين بالحد الجنوبي على أداء اختباراتهم في أجواء مثالية كذلك

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